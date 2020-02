Estado de Sergipe deverá receber evento de Óleo e Gás em 2020

Na manhã desta sexta-feira (14), o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho e técnicos da pasta, reuniram-se com empresários que planejam a realização de um grande evento na área de Óleo e Gás, previsto para acontecer em Aracaju em 2020. Os empresários buscaram a pasta em busca de apoio do Governo do Estado para a realização do seminário.

Intitulado ‘Sergipe Oil & Gas’, o evento deverá reunir grandes empresas do setor em dois dias de evento: inicialmente previsto para 27 e 28 de maio. Entre os convidados estarão empresas do setor, governo, entidades de apoio, entre outras.

A pauta do evento está sendo traçada com temas como os cenários de exploração e produção (E&P) em Sergipe, abrangendo a questão regulatória, experiências internacionais e projetos de E&P offshore. O Projeto de Gás Natural Liquefeito (GNL) a partir de Sergipe também deverá ser discutido, bem como questões ambientais, qualificação das empresas, a reestruturação do mercado onshore e o gás como vetor de desenvolvimento em Sergipe. “Ficamos bastantes satisfeitos em ver que o mercado está enxergando as possibilidades de crescimento que Sergipe terá nos próximos anos, e trazendo eventos como este para gerar um debate construtivo sobre o tema no Estado. Deixamos as portas abertas e iremos apoiar no que for possível para que este seminário aconteça”, afirmou o secretário José Augusto Carvalho.

O evento está sendo idealizado pela Brain Market, Eolus Consultoria e Austral Consultoria. Segundo Eduardo Aragon, diretor geral da Brain Market, o impacto das novas descobertas de gás em Sergipe podem trazer de oportunidades e desafios para o estado, por isso, a ideia de realizar um evento que atraia investidores e pesquisadores da área. “Um desses desafios é adequar a cadeia produtiva para esse mercado muito grande que vem pela frente aqui no Estado, e, para isso, é preciso capacitação das empresas. Assim, vamos contribuir para que Sergipe se prepare de forma adequada para receber toda essa demanda, afinal, o estado será um grande produtor no Nordeste de óleo e gás em alguns anos”, comentou.

Para o Rafael Valverde, CEO da Eolus Consultoria, esta é uma iniciativa pioneira e agressiva ao mesmo tempo. “A ideia é a gente conseguir desenvolver um evento que faça com o que o mercado de óleo e gás de Sergipe seja bem mais atrativo. Só que para nós conseguirmos trazer esses grandes nomes, aquelas pessoas que enxerguem de fato uma potencialidade, nós precisamos andar juntos com o Governo”, frisou.