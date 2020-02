Fames reúne gestores e delibera ações sobre mudanças no Banese

17/02/20 - 15:41:14

Um encontro realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), na manhã desta segunda-feira, 17, reuniu os prefeitos das cidades que serão afetadas com o possível fechamento das agências do Banese, que passariam a ser pontos de atendimento.

A decisão atinge os municípios de Pirambu, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Nossa Senhora de Aparecida, Malhador, Riachuelo, Areia Branca, Poço Verde, Siriri, Japoatã, Cristinápolis, Umbaúba, Indiaroba e Poço Redondo.

Após tomar conhecimento da decisão do banco estatal, a Fames convidou os gestores para que em conjunto tomassem uma única decisão, e após a conversa entre cada representante, chegaram a um único objetivo, e em comissão irão apresentá-lo ao presidente do Banese, Fernando Mota.

“É com muita preocupação que recebemos a notícia do possível fechamento dessas agências nos municípios. Não podemos nos calar diante de algo que atinge diretamente a população”, pontuou o presidente da Fames, Christiano Cavalcante.

A presidente do Sindicato dos Bancários, Ivânia Pereira, diz que a decisão também preocupa e ameaça o quadro de funcionários das agências. “É uma atitude impensada que representa um retrocesso para toda classe bancária”.

A existência de uma agência do Banese em um município proporciona parceria, empréstimo consignado e folha de pagamento. A iniciativa da Federação, busca tentar reverter esta decisão que atinge funções sociais relevantes no município.

Por Yslla Vanessa

Ascom Fames