MÉDICO PERDE O CONTROLE DA DIREÇÃO E CAPOTA VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTADO

17/02/20 - 13:56:22

O médico identificado como Maycon Carlos, 25 anos, ficou levemente ferido após perder o controle da direção e capotar o veículo no início da tarde desta segunda-feira (17), na Rodovia SE-331, no município de São Miguel do Aleixo.

As informações são de que o médico seguida de São Miguel do Aleixo com destino a Nossa Senhoras Aparecida, quando na altura do povoado Amazonas, perdeu o controle da direção e acabou capotando.

Ele foi socorrido por populares.