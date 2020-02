MOTORISTA É PRESO NA BR-101 COM CERCA DE 70 QUILOS DE MACONHA, EM SOCORRO

17/02/20 - 09:57:14

Um motorista foi preso em flagrante na tarde deste domingo (16) com cerca de 70 kg de maconha no km 91 da BR 101, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela PRF são de que o veículo com placas do estado de São Paulo, estava com a droga escondida entre os forros das portas, assoalho, teto e painel do automóvel.

O flagrante foi registrado quando o suspeito conduzia o veículo de Salvador (BA) com destino a Aracaju.