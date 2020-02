MULHER DE 21 ANOS É PRESA POR DESACATO A AUTORIDADE NESTE DOMINGO

17/02/20 - 10:07:20

Neste final de semana, entre o sábado (15), e o domingo (16), militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha, foram empregados em diversas operações e efetuaram, durantes as ações de prevenção, as prisões de Eduarda Santana Santos, 21 anos, pelo crime de desacato e agressão, de Gustavo Santos Oliveira, 20 anos, por tráfico de drogas e de Mateus Santos Jesus, 22 anos, também pelo ilícito de tráfico de entorpecentes.

As ações tiveram início na madrugada do sábado, 15, quando um equipe policial do BPRp, durante radiopatrulhameto pelo bairro América, avistou um indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar uma abordagem policial.

Durante a abordagem foi encontrado com o suspeito, identificado como Gustavo Santos Oliveira, 20 anos, 02 trouxas de cocaína, a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), a chave e o documento de um veículo Polo, de placa HZN-7287, que passou por um busca veicular, onde os radiopatrulheiros encontraram mais 14 trouxas de cocaína e 08 pinos vazios, prontos para acondicionar o material entorpecente e documentos de uma pessoa, com a qual os policiais conseguiram estabelecer contato e constatarem que ela havia sido vitima de um assalto, cometido pelo suspeito que havia sido preso.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes, onde além de ter sido enquadrado por tráfico de drogas, foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

O segundo caso foi no Bairro São Conrado, na Rua da Independência, onde após abordagem policial, efetuada a um suspeito, posteriormente identificado como Mateus Santos de Jesus, 22 anos, que conduzia um Fiat Uno Vivace de placa OEO-6980, os militares do BPRp encontraram uma balança de precisão e 1,5 quilo de cocaína, que segundo o suspeito preso seria distribuído na região.

Entre o final do sábado e a madrugada de domingo, no Bairro Jardins, Eduarda Santana Santos, 21 anos, recebeu voz de prisão, após desacatar de forma acentuada e contínua policiais militares que estavam na localidade prestando apoio a colegas que tentavam conter uma confusão no local.

A suspeita ainda agrediu com tapas e murros os militares que a conduziram a Central de Flagrantes.

Com informações e foto do sd Oliveira Filho, do BPRP