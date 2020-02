PREÇO DO GÁS DE COZINHA EM SERGIPE ASSINALOU REDUÇÃO DE DE 3,3%, DIZ FIES

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que na semana de 09 a 15 de fevereiro de 2020, o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, vendido em Sergipe foi de R$ 69,80, por 13 quilos, assinalando queda de 3,3% em relação à semana anterior (02 a 08 de fevereiro).

O GNV também registrou redução em seu preço médio, de 1,4%, no período em análise. Em termos absolutos, o preço médio desse combustível ficou em R$3,644 (por m³).

O diesel, por sua vez, assinalou diminuição de 0,3% em seu preço médio em comparação à semana anterior, ficando em R$ 3,784. Para a gasolina, também verificou-se recuo no preço, de 0,2%, ficando em R$ 4,699.

Na semana em análise, o etanol foi o único combustível a registrar aumento no preço, de 0,9%, em relação a semana anterior. O preço médio desse combustível chegou a R$ 3,649.

Comparativo com o Brasil e demais estados do país

No comparativo com a média registrada no Brasil (R$ 4,550) e no Nordeste (R$ 4,547), o preço médio da gasolina (ao consumidor), na semana analisada (09 a 15 de fevereiro), observado em Sergipe (R$ 4,699) foi superior.

Dentre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, Sergipe registrou o 19º menor preço médio da gasolina (ao consumidor), no período da análise.

Preços nas distribuidoras na semana de 09 a 15 de fevereiro/2020

O preço médio do litro fornecido pelas distribuidoras aos postos de combustíveis no estado, na semana observada, foi de R$ 3,466, para o diesel, e de R$ 4,183, para a gasolina. Em relação à semana anterior (02 a 08 de fevereiro), assinalaram redução de 1,1% e de 0,8%, respectivamente.

O etanol, por sua vez, registrou aumento de 1,3%, ficando com valor médio de R$ 3,163. Já o GLP, assinalou acréscimo de 4,7% no preço das distribuidoras, chegando ao preço médio de R$ 55,70. Também o GNV apresentou variação positiva em seu preço nas distribuidoras, com aumento 9,6%, ficando em R$ 2,745.

