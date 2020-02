Prefeito Edvaldo entrega 26 novos ônibus para o transporte público de Aracaju

17/02/20 - 11:07:18

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou 26 novos ônibus para Aracaju, na manhã desta segunda-feira, 17. Os veículos, que já começaram a circular pela cidade, foram adquiridos pelas empresas Viação Atalaia e Auto Viação Paraíso para compor o sistema de transporte coletivo da capital. Com esta entrega, mais de 600 mil passageiros passarão a ser melhores atendidos pelas linhas que trafegam pela cidade, das zonas Norte à Sul. Em menos de um ano, 56 novos ônibus foram entregues aos aracajuanos, dentro do processo de renovação da frota de transporte público.

“No ano passado entregamos 30 ônibus, agora mais 26, somando 56 novos veículos para renovar a frota e melhorar a vida das pessoas. Estes ônibus entregues hoje vão circular nas linhas em que os veículos estavam mais velhos e que atendem a população mais carente, o que era uma preocupação da Prefeitura. São veículos com alta tecnologia, preparados para atender da forma mais confortável os aracajuanos. Estamos pensando nas mães, pais, comerciantes, em todos aqueles que saem cedo de suas casas e precisam chegar em seus trabalhos dentro do horário. É um momento que considero muito importante”, destacou o prefeito.

Edvaldo enfatizou que a renovação da frota do transporte público também faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana da capital. “Estamos recuperando os quatro principais corredores de transporte da cidade, com faixas exclusivas para o transporte coletivo, iniciamos a reestruturação do Terminal da Atalaia, vamos recuperar o Terminal do Dia, construir um novo terminal do Mercado, os semáforos inteligentes estão em fase de testes, vamos instalar 150 novos abrigos e não poderíamos deixar de incluir a renovação da frota de ônibus. É um projeto grandioso e que vai melhorar significativamente a vida daqueles que mais precisam e este é o meu compromisso”, salientou.

O prefeito ressaltou, ainda, que esta é mais uma importante parceria firmada pela Prefeitura com setor privado para beneficiar os aracajuanos. “É um trabalho conjunto da gestão municipal com a iniciativa privada. A aquisição desses ônibus é resultado de um investimento aproximado de R$ 9 milhões e são recursos de empresas que estão apostando na melhoria da frota para que os passageiros possam ter mais tranquilidade. A ideia é que, juntos, possamos construir uma cidade com uma mobilidade urbana muito melhor”, reiterou.

De mesmo modo, o dirigente da Viação Atalaia e presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), Alberto Almeida, disse que “é uma satisfação poder contribuir para um projeto macro da Prefeitura, que é o Projeto de Mobilidade Urbana. É mais um passo para preservação e melhoria do serviço. Um esforço grande que as empresas têm feito para oferecer mais conforto à população. São veículos novos e com toda tecnologia utilizada hoje no Brasil”, frisou.

Tecnologia

Todos os veículos contam com tecnologia de ponta, câmeras de alta resolução, GPS, validadores e sistema anjo da guarda/trava de segurança das portas. Os ônibus também atendem aos requisitos de acessibilidade, oferecendo aos passageiros conforto e segurança. Os 30 novos veículos somam um investimento de R$ 9 milhões e contemplarão, mensalmente, 668.334 passageiros. São 20 veículos da empresa Viação Atalaia e seis da Auto Viação Paraíso.

“É uma somatória de esforços da Prefeitura com o empresariado, que mesmo em um momento difícil fez um grande investimento para melhorar sensivelmente a qualidade do transporte público da capital. São ônibus modernos, que reforçam as linhas que mais demandam usuários e que vão trafegar pelos principais corredores da nossa cidade. É um grande avanço para Aracaju”, reforçou o superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Renato Telles.

Serão beneficiadas as seguintes linhas: 031 – Eduardo Gomes/Des.Maynard via UFS; 041 – Aquarius/Centro via Aeroporto; 074 – Unit/Centro via Hospital Primavera; 307 – São Cristóvão/Zona Oeste via UFS; 402 – 2 – Santa Lúcia/D.I.A 02; 600 CP1 – Circular Praias 01 via Mosqueiro; 004 – Santa Maria/Mercado via Jardins; 005 – Maracaju/ D.I.A via Hermes Fontes; 074 – Unit/Centro via Hospital Primavera.

AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA