PROJETO DE LEI INCENTIVA A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NA ATIVIDADE POLÍTICA

17/02/20 - 15:47:33

Por entender a importância de mais mulheres na política e ocupando espaços de poder, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), é autora do Projeto de Lei (PL) nº 45/2020, que institui programa a mulher na política, dispondo de medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de Aracaju.

Durante votação, Emília agradeceu o apoio dos colegas de parlamento pela aprovação e explicou sobre a finalidade. “Quando a gente tem um PL aprovado nesta Casa, a gente se sente mais confortável, pois sabemos da batalha que é. Na maioria das vezes as mulheres não participam por receio, não tendo, inclusive, o apoio da própria família. E o PL desmitifica isso, viabilizando e convencendo às mulheres, através de programas de conscientização, palestras e cursos, sua importância na política”, afirmou.

A vereadora fez questão de frisar que o programa é apartidário e, que, entre os objetivos do projeto, está a criação de um espécie de “cartilha” explicando todas as etapas para uma possível filiação, caso a mulher tenha interesse. “Por conta da sua sensibilidade, a mulher muitas vezes enxerga coisas que o homem não consegue enxergar. Através desse projeto a mulher vai saber quais os procedimentos de filiação, vai saber se ela tem de fato chances de enfrentar uma disputa e que não está apenas “cedendo” seu nome, o popular laranja.

Vale salientar também, que o programa é apartidário, ou seja, a mulher não tem obrigação nenhuma de se filiar a determinado partido. Ela só vai estar ciente de todos os trâmites e fica ao seu critério”, declarou. O PL já foi aprovado na Câmara de Vereadores, em Redação Final, e agora segue para a sanção do prefeito.

Ascom

Foto: César Oliveira