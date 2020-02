Sargento do Batalão de Choque da PM/SE participa do II desafio Bope em Salvador

Neste domingo, dia 16, o 1º Sargento Alexinaldo Santos Borges, lotado no Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Sergipe, representou o Estado de Sergipe no II DESAFIO BOPE, realizado pela PMBA, na cidade de Salvador/BA.

O II DESAFIO BOPE consta de uma prova com 3.200 km, com 10 obstáculos, e para o citado policial militar foi um desafio, visto que vinha de uma série de enfermidades como diabetes, hipertensão e depressão profunda, encontrando forças através do grupo de corrida da Polícia Militar do Estado de Sergipe, criado pelo atual Comandante-Geral, Coronel Marcony Cabral, que preocupado com a saúde dos seus comandados, delegou ao Subtenente Edmo Oliveira, professor de educação física, teinar os militares que viviam sedentários e o resultado não poderia ser outro.

O Sargento Alexinaldo diz que não tem como agradecer a Deus por este projeto da Polícia Militar que mudou sua vida, fisicamente e mentalmente, e a vida de tantos outros companheiros militares que participam do grupo de corrida.

17/02/20 - 11:28:40

Matéria do blog Espaço Militar