SEM AUTORIZAÇÃO, BLOQUINHO DE CARNAVAL TERMINA EM CONFUSÃO E DOIS PRESOS

17/02/20 - 05:34:16

Um bloquinho carnavalesco que aconteceu no Bairro Jardins, em Aracaju no último sábado (15), terminou em confusão e com duas pessoas presas. As informações passadas pela polícia são de que o evento não tinha autorização da corporação para acontecer.

O comandante do policiamento militar da capital, coronel Neto, informou que policiais foram feridos e viaturas foram danificadas. Foram presos uma menina que agrediu um capitão e um elemento que deu um soco em um policial. Os militares passam bem.

O coronel explicou que houve muita confusão, muita briga, consumo de drogas e foi preciso o uso de munição não-letal.