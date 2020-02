SINDIJOR abre matrículas para turma de repórteres 2020

17/02/20 - 16:41:40

O Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe está com inscrições abertas para o Curso para Repórteres Fotográficos e Cinematográficos turma 2020. O curso é uma iniciativa do Sindijor e é realizado em parceria com a Faculdade Amadeus FAMA em acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ. O Sindijor promove o curso em Sergipe desde 2014 e já formou 6 turmas de profissionais para atuarem no mercado da imagem (fotografia e cinegrafia). A proposta é oferecer não somente informações técnicas, mas também uma capacitação teórica e prática que habilite os futuros profissionais a trabalharem de forma ética e socialmente responsável no mercado cinematográfico e fotojornalístico. Ao final do curso, o Sindijor disponibiliza aos alunos(as) que concluírem o curso a carteira de identificação nacional da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). O início das aulas está marcado para o dia 20 de março na Faculdade Amadeus e as vagas são limitadas.

Sobre o Curso:

O curso é composto por 10 módulos de estudo com aulas na sexta a noite e sábado pela manhã (dois finais de semana por mês), totalizando 160h/aula no mês de dezembro quando finalizam as aulas.

Todas as aulas teóricas são realizadas na Faculdade Amadeus – FAMA

O curso oferece duas modalidades: Repórter Fotográfico e Repórter Cinematográfico.

O valor das mensalidades é de 240,00

A matrícula deverá ser feita presencialmente no Sindjor, rua Maruim 767, Centro, de 27/01 a 13/03 mediante pagamento da primeira mensalidade (referente ao mês de março).

Mais informações: 3043-8007

Núcleo de Cursos Sindijor