Última etapa da matrícula online das escolas municipais inicia nesta terça, 18

17/02/20 - 15:19:45

Começa nesta terça-feira, dia 18, a última etapa do processo da matrícula na rede municipal de ensino. Depois da confirmação da matrícula dos alunos que já estudam em escolas da Prefeitura de Aracaju e da transferência interna, agora é a vez da transferência externa, ou seja, a matrícula para alunos novos, que desejam ingressar na rede municipal.

Para realizar a solicitação da vaga, o pai ou responsável legal pelo estudante deve acessar o portal da matrícula online, que funciona no endereço eletrônico www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline, das 7h30 às 17h. O portal pode ser acessado, tanto a partir de um computador, como por aparelhos celulares ou tablets com acesso à internet.

A secretária municipal da Educação, Cecília Leite, explica que o sistema faz a reserva da vaga, mas a confirmação acontece no momento em que o responsável leva a documentação do aluno até a escola. “Mas a entrega dos documentos pode ser feita em qualquer horário, a qualquer momento. A preocupação dos pais e a nossa é a de garantir a vaga. Nesta etapa, a documentação pode ser entregue na escola até o dia 28 de fevereiro”, destaca Cecília.

Além disso, passado esse período, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) também fará o levantamento das vagas remanescentes, que serão amplamente divulgadas. “No ano de 2019 tivemos 30.523 alunos matriculados nas escolas da rede, mas temos capacidade para atender a 34 mil alunos, então os pais e responsáveis podem ficar tranquilos, porque há vagas”, ressalta a secretária.

Cristiane da Silva Costa é diretora da Escola Municipal Joaquim Cardoso de Araújo e acompanhou de perto a época em que os pais dormiam nas portas das escolas para conseguir garantir uma vaga. Para ela, o novo processo veio para humanizar a matrícula e tranquilizar tanto os responsáveis quanto as equipes que trabalham nas unidades escolares.

“Quando o processo era feito manualmente a gente sofreu muito. O problema era ainda mais grave nas escolas localizadas em bairros mais carentes. Era triste ver os pais dormirem dias na porta das escolas. Também acontecia a venda de senhas, pessoas marcavam lugar na fila com pedras e quando a gente tentava organizar era um problema, muita confusão para acalmar as pessoas porque todo mundo queria garantir sua vaga”, lembra a diretora.

Plantão de Atendimento

Para auxiliar os pais ou responsáveis legais que ainda possuem dúvidas sobre o processo, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza a central de atendimento da matrícula online, pelos telefones 79 3179-1538 ou 3179-1574 e pelo Whatsapp (79 98106-2969), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Os atendimentos são realizados por 10 técnicos da Semed, que auxiliam os internautas para proporcionar um melhor aproveitamento do sistema durante todo o período de matrículas.

Modernização

A Prefeitura de Aracaju iniciou, em 2017, o processo de matrícula online na rede municipal de educação. A implantação, feita pela Secretaria Municipal da Educação, tem sido aprimorada no decorrer dos anos e culmina, em 2020, com a ampliação do uso das ferramentas digitais em toda a gestão do processo educacional.

Agora, não apenas a matrícula é online, mas também o acompanhamento dos pais acerca das informações dos filhos e a gestão da escola por parte da equipe diretiva. Isso porque, com a implantação do novo sistema, pais e professores terão mais praticidade para consultar a oferta de vagas, efetuar a matrícula e acompanhar a frequência e notas dos alunos.

Foto:Marcelle Cristine

AAN