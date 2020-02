Vias em obras continuam com interdições no trânsito nesta segunda, 17

17/02/20 - 08:19:28

O trânsito das avenidas Hermes Fontes, Augusto Franco, José Carlos Silva, Augusto Franco, Nestor Sampaio e Coelho e Campos permanece com interdições nesta segunda-feira, dia 17, devido às obras de mobilidade urbana que estão sendo executadas pela Prefeitura de Aracaju.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nos locais em obras, a partir das 7h, para garantir a mobilidade urbana e orientar os condutores.

Corredor Hermes Fontes

Este corredor permanece com três frentes de trabalho. Na Hermes Fontes a obra está concentrada no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre a avenida Edelzio Vieira de Melo e a rua Euclides Paes Mendonça; no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) foi formado um binário para a circulação dos veículos.

Na avenida Adélia Franco a obra está concentrada no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro), no trecho entre a rua Manoel de Oliveira Martins e a avenida Marieta Leite; o trânsito está sendo desviado, e no sentido Sul permanece normal.

Na avenida José Carlos Silva a obra está concentrada no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre o antigo retorno próximo à rua João Batista Machado e a rotatória de acesso ao conjunto Orlando Dantas; o trânsito está em sistema de binário no sentido contrário da via.

Corredor Augusto Franco

O trabalho de construção da nova ciclovia da avenida Augusto Franco está concentrado no sentido Sul (Centro/Santa Maria), no trecho entre as avenidas Edelzio Vieira de Melo e Nestor Sampaio. Já no sentido Norte (Santa Maria/Centro), há uma frente de trabalho de recapeamento também entre a avenida Edélzio Vieira de Melo e a rua Santa Catarina, e entre as avenidas Nestor Sampaio e Gonçalo Rollemberg Leite.

Avenida Nestor Sampaio

A frente de trabalho da avenida Nestor Sampaio estará concentrada no trecho entre o cruzamento com a avenida Hermes Fontes até a rua Francisco Moreira.

Avenida Coelho e Campos

O serviço estará concentrado no trecho entre o cruzamento da via com a avenida Dr. Carlos Firpo e o cruzamento com a rua José do Prado Franco.