Abandonar o título de autoridade

18/02/20 - 00:01:54

Diógenes Brayner – [email protected]

De qualquer forma começa a esquentar a sucessão municipal no Estado. Natural que aconteça pela proximidade da abertura de janelas, posições partidárias definidas e o fervor das pré-campanhas, onde se começa a por à tona defeitos e ilícitos de adversários e as virtudes dos aliados. Fala-se muito que as redes sociais vão influenciar na escolha. Até pode ser verdade. Grupos serão formados – alguns muito bem pagos – para uso de “estupradores” da moral e dignidade dos que estão no páreo.

Um ditado na política, exatamente nessa área, diz que o “melhor candidato é o que não tem rabo, porque se coloca nele o maior que puder”. Lógico que com a internet a tendência das campanhas tende a baixar o nível. Tanto de forma grosseira para ferir dignidades, quanto às sofisticadas que podem fazer acreditar que determinado candidato seja um sujeito desonesto, corrupto, pedófilo, machista e tudo quanto se acomodar nesse nível.

A mesma sofisticação pode transformar tudo o que fora dito antes, em um cidadão de dignidade acima de quaisquer suspeitas. Um santo coitado, trabalhador, sério, honesto e que deu parte de sua vida ajudando as camadas mais pobres e promovendo a mais ampla inclusão social. A rede do mal se encarrega de espinafrá-lo e caberá ao eleitor – nessa roda viva louca, sem moral e caráter, – identificar quem realmente vem sendo punido por altos esculachos e bem montados fake news. Nesse redemoinho virtual, nem o Papa, se disputasse mandato, escaparia.

Pela primeira vez o nome de delegados predomina na disputa pela Prefeitura de Aracaju. São cidadãos que merecem respeito, claro, como todos os demais candidatos, mas sem que o título influencie no tratamento natural de quem está no fogo cruzado de uma campanha eleitoral. A mesma coisa que também estivessem na dança promotores, desembargadores, juizes, médicos e outras autoridades que, nos contatos com o povo e adversários, precisam deixar de lado as excelências.

Na caça ao voto, todos são absolutamente iguais e não levam os privilégios que têm quando estão nos cargos. Têm todos que se desnudarem de vaidades, arrogâncias e autoritarismos, porque a disputa se dá entre iguais, inclusive civis com diplomas ou não. Devem também deixar de lado ações e atos que cometeram contra algum adversário, para que não sirva de prova que o beneficie. A luta é entre cidadãos comuns, sem títulos e sem segredos a expor, como se sempre tivessem cometido só gestos dignos de bons tratos, sem jamais caírem no pecado da perseguição, da pena duvidosa ou da tortura.

Esse comportamento sim, é o que todos desejam para um embate entre iguais.

JB com Henri Clay

Advogado Henri Clay almoçou quarta-feira (05) com o ex-governador Jackson Barreto e com o conselheiro Ulices Andrade, em um restaurante na praia de Aruana.

*** Quando Henri chegou, Ulices Andrade conversava sobre outro assunto com JB e se preservou quando o assunto passou a ser política.

Papel importante

Foi Jackson quem teve a iniciativa do convite e queria dialogar sobre a atual conjuntura política e lembrou de sua experiência na vida pública e dos momentos difíceis que vivera na ditadura militar.

*** JB insistiu na necessidade de compor uma frente de centro-esquerda, a partir da eleição municipal, para contrapor ao avanço Bolsonarista.

*** Bateu na tecla da formação de uma chapa de centro-esquerda, e admitiu que Henri Clay tem um papel importante nesse contexto. Não houve propostas ou decisões, mas Henri disse que Está refletindo muito e também dialogando e ouvindo.

Aglutinar a contribuir

– O meu papel é tentar aglutinar e contribuir para fortalecer um projeto democrático e popular, que impeça não só o avanço da extrema direita obscurantista e antidemocrática, mas também das forças que defendem a retirada de direitos, disse Henri Clay.

*** Acrescentou que “minha vida é em defesa dos direitos fundamentais, dos direitos sociais e da justiça social. É aí que eu me localizo e me identifico”. Não for marcado um novo encontro.

Alessandro explica

Sobre o que havia de verdade em relação às divulgações e denúncias contra a delegada Danielle Garcia (Cidadania), pré-candidata à prefeita de Aracaju, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse que “absolutamente nada. Só fake news e desinformação”.

*** Sobre a questão da dívida do IPTU, Alessandro também negou. Explicou que era um imóvel alugado e a dívida foi quitada em janeiro.

Ameaças a adversários

Sobre o uso da velha política de anunciar que detém coisas sigilosas contra adversários políticos e ameaçar publica-las durante a campanha, Alessandro explicou: “o que Danielle falou diz respeito a fatos que já estão judicializados”.

*** – Não existe ameaça ou coisa parecida, mas sim a lembrança de que existem várias situações que ainda estão tramitando e precisam ser esclarecidas, concluiu.

Iria processar

Circulou a informação de que Danielle entraria em processo contra o radialista André Barros, mas que sua mãe teria sugerido que ela evitasse esse tipo de confronto com a mídia.

*** a notícia não foi confirmada e não se divulgou sobre o que pensa a confusa Danielle.

Mudancista e renovador

O ex-senador Almeida Lima confirma que será candidato a prefeito de Aracaju. Sobre o partido diz que o problema não é apenas a filiação de um candidato a prefeito. “Mas filiação de um candidato a prefeito e a incorporação de um Projeto de Governo já anunciado”.

*** Não chegarei a um partido sozinho. Chegarei com uma candidatura e com um Projeto de Governo jamais defendido por segmento político nem de direita, nem de esquerda, disse.

*** E conclui: “chego com uma candidatura que agrega um Projeto de Governo mudancista, renovador”.

Gilson e o carnaval

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido), vai descansar um pouco o período pós-carnaval e decidir sobre filiação na primeira semana de março. É cotado por siglas como PP, PSD, DEM e MDB.

*** Só depois disso é que vai avaliar sobre a formação da chapa, depois de ouvir liados e lideranças.

Bloco ideológico

O pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo, tem participado de ‘bloquinhos’, como o de domingo, na orla. Foi a vez do Samba do Arnesto puxar uma multidão na orla.

*** Segundo Márcio, o bloco trouxe “um carnaval ideológico, contra o preconceito e a privatização do carnaval de Aracaju”.

*** Hoje à tarde, Márcio Macedo mostra o seu projeto de Governo em reunião na sede do partido.

Forma de amor

Foi no bloquinho Samba do Ernesto que também se comemorou o aniversário da vice-governadora Eliane Aquino (PT) e se apagou velinhas. Eliane mostrou que tem samba no pé.

*** Em sua camiseta, Eliane Aquino deixou claro: “respeito sua forma de amor”.

Alunos do RenovaBR

Alunos do RenovaBR de todo o Brasil participaram, neste final de semana, em São Paulo, do curso focado nas eleições municipais que se realizam em outubro.

*** De Sergipe estavam Danielle Garcia (Cidadania), pré-candidata à prefeita de Aracaju. E coronel Rocha, pré-candidato a prefeito de São Cristóvão pelo mesmo partido.

Candidato seria Gilmar

O presidente do Patriotas, Uezer Marques disse ontem que o seu partido teria o deputado estadual Gilmar Carvalho como candidato a prefeito de Aracaju, mas agora analisa um outro nome, porque Gilmar não pode.

*** O TRE vetou – por 6×0 – a saída do deputado Gilmar Carvalho do PSC. Ele diz que vai recorrer da decisão, mas não vira o jogo em Brasília.

Pode lançar o vice

Uezer diz que o Patriotas está conversando com outros partidos e pode até mesmo indicar o vice. “Danielle Garcia, por exemplo, mas vai depender grupo”, acrescentou que a vereadora Emília Correa não aceita ser vice e admite que é cedo para tomar alguma decisão.

*** O Patriotas terá reunião dia 12 de março para começar a tratar sobre a disputa eleitoral.

Um bom bate papo

Semana curta – Semana curta: a partir de quinta-feira muita gente começa a viajar para brincar o carnaval em outros Estados, ou para praias e fazenda.

Nos aeroportos – Segundo levantamento feito pela Infraero, aproximadamente 1,36 milhão de passageiros vão passar pelos aeroportos do País durante o Carnaval.

Pode exagerar – Cidades do Interior farão o carnaval dentro da condição de cada um. Podendo exagerar um pouco em razão do período pré-eleitoral.

Evitar exceder – O Ministério Público vai ficar atento às festas de carnaval em cidades do interior, para autuar prefeitos que excederem os seus limites.

Alguns blocos – Aracaju tem pouca programação para o carnaval, a não ser alguns blocos tradicionais e o rasgadinho que retorna às ruas.

Pouca folia – Neópolis ainda atraia foliões com os seus blocos durante os dias de Carnaval, mas não com tanta euforia quanto antes. Em Pirambu o carnaval acabou.

Maior Greve – Trabalhadores da Petrobrás estão unidos na maior greve da categoria dos últimos 10 anos, em defesa da soberania nacional.

Rombo na estatal – De alguma forma, talvez por omissão, trabalhadores da Petrobras colaboraram muito para o rombo na estatal durante os Governos Lula e Dilma.

Recebe críticas – Propostas de unificar impostos e ampliar alíquota sobre o setor de serviços vêm recebendo críticas.