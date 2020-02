APÓS 50 DIAS DESAPARECIDO, FAMÍLIA DE IDOSO DE 70 ANOS COBRA INFORMAÇÃO

18/02/20 - 07:25:38

Mistério. Assim está sendo considerado o desaparecimento do senhor Deluzio Ferreira, 70 anos, que foi visto pela última vez bebendo em companhia de sua mulher e um sobrinho (dela) no Povoado Grilhados, no município de Pirambu, no dia 1º de janeiro.

Segundo um dos familiares, Deluzio não era homem de ficar sem entrar em contato com a família. O mistério continua e até o momento a polícia não informações do que teria acontecido com o idoso. “Nós estamos achando muito estranho o desaparecimento. Esperamos que possamos encontrar ele com vida e por isso que pedimos apoio das autoridades para que nos ajude a encontrar”.

Nesta segunda-feira (17) familiares do idoso voltaram a pedir apoio no sentido de divulgar o fato, já que segundo um dos parentes, até o momento a polícia não sabe informar o que ocorreu para que ele desaparecesse. “É estranho e o mais triste é que ninguém fala nada. Será que vão encerrar o caso? Será que por ele ser pobre, vão esquecer? A família está desesperada com a falta de informações já que a única coisa que a gente houve é que não devemos dar entrevista para não atrapalhar as investigações, só que já são 50 dias e ele continua desaparecido”, disse um familiar.

Ele conclui com um pedido: “tudo o que queremos é que a polícia nos diga o que as pessoas que foram vistas com ele pela última vez, em janeiro, disseram para onde ele foi, já que desapareceu. Nos dêem uma esperança de pelo menos a gente saber que, se ele morreu, de podermos enterrar o seu corpo”, pediu.