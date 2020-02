Bairros de Aracaju ficarão sem água na quarta das 9 às 18h

18/02/20 - 13:35:11

O abastecimento de água será comprometido nesta quarta-feira (19) em diversas localidades de Aracaju das 9h às 18 horas.

Em nota, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), nesse período será feito o serviço de manutenção preventiva na rede.

A previsão é que a água volte às torneiras gradativamente a partir das 18 horas, mas pode voltar antes, se o serviço for concluído antes o abastecimento será restabelecido sem qualquer aviso.

Os locais afetados são:

Aeroporto, Aruana, Areia Branca, Atalaia, Coroa do Meio, Farolândia, Jardim Atlântico, Mosqueiro, Prainha, Robalo, Santa Tereza, Saquinho, Tecarmo, povoado Cabrita, 13 de Julho, Jardins, Orlando Dantas, Parque dos Coqueiros, Várzea Grande, São Conrado, Augusto Franco, Aloque, Capucho, Centro Administrativo, D.I.A., Inácio Barbosa, Jabotiana, Ponto Novo, Salgado Filho, Grageru, Castelo Branco, Pereira Lobo, Suissa, Santa Maria, Povoado São José, Padre Pedro, Terra Dura, José Conrado de Araújo, Novo Paraíso, Siqueira Campos, Alto da Bela Vista, Jardim Santo Antônio, Conjuntos Governador Valadares, Agamenon Magalhães, Costa e Silva, Dom Pedro I, Tiradentes, Invasões do Apicum, do Braga e Santa Maria.

A recomendação da companhia é que durante a suspensão do abastecimento, a população deve fazer uso racional da água existente nas caixas d’ água e reservatórios das casas.

A Deso alerta ainda que casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195. A prioridade é para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.