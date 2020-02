BARRIL DE ÓLEO É ENCONTRADO POR POPULARES NA PRAIA DO JATOBÁ, NA BARRA

18/02/20 - 04:49:07

Um barril de óleo foi encontrado por populares na tarde desta segunda-feira (17), na Praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros.

A Marinha do Brasil já havia recolhido outros barris no final de setembro de 2019, na ocasião foram encontradas as primeiras manchas de óleo que atingiram o litoral sergipano e de outros estados do país.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) informou que o barril contém uma espécie de óleo queimado e não tem ligação com as manchas de óleo registradas no Nordeste nos últimos meses. Ainda segundo a Adema, há indícios de que o barril de óleo tenha sido colocado de maneira proposital e criminosa na Praia do Jatobá.

Segundo o diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) em Sergipe, Gilvan Dias, o barril foi encontrado por populares e foi recolhido por uma equipe da Marinha do Brasil, que esteve no local juntamente com representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju (Sema), da Prefeitura da Barra dos Coqueiros e uma equipe de perícia da Polícia Federal.

Foto Adema