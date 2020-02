CARRETA CARREGADA COM MILHO TOMBA EM PONTE ENTRE SIÃO DIAS E PINHÃO

18/02/20 - 16:39:30

Uma carreta carregada com milho, tombou na tarde desta terça-feira (18) na Rodovia SE-179, sobre a ponte do Rio Vaza Barris, entre os municípios de Simão Dias e Pinhão.

As informações passadas pelo major Deny Ricardo dos Santos, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o condutor do caminhão foi socorrido e encaminhado por populares a um hospital da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar se a estrutura da ponte ficou comprometida com o peso do veículo, além de fazer a limpeza do óleo e do milho derramados na pista.

Segundo o motorista, o acidente ocorreu quanto ele tentou fazer uma curva e a parte traseira do caminhão, puxando a maior parte da carreta para fora da pista e que terminou caindo no rio.

Foto PM2 INFORM