Comissão prepara programação para festejar o Bicentenário de Independência de Sergipe

18/02/20 - 06:28:06

Programação prévia propõe resgatar a história, fomentar a cultura e valorizar a identidade sergipana nos 200 anos de Emancipação Política do Estado.

O governador Belivaldo Chagas, ao lado da vice-governadora Eliane Aquino, se reuniu na tarde desta segunda feira (17), com a Comissão Preparatória dos Festejos do Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe (Cobise), na Biblioteca Pública Epiphanio Dória para apresentar a prévia da programação oficial dos festejos do Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe.

Através de uma agenda de comemorações, o governo, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), propõe resgatar a história, fomentar a cultura e valorizar a identidade sergipana. O governador disse que é um momento oportuno para revelar e afirmar quem é, realmente, o povo de Sergipe.

“São 200 anos de história, é a sergipanidade, acima de tudo que será celebrada. Hoje a gente convoca membros dessa comissão para que a gente possa fazer os eventos da forma mais ampliada possível, obtendo assim o sucesso que todos nós esperamos. Nós já tivemos algumas reuniões, agora, efetivamente a comissão cuidará, no decorrer deste ano de 2020, de todos os atos que teremos voltados para a comemoração dos 200 anos da Emancipação”, ressaltou Belivaldo.

A vice-governadora Eliane Aquino destacou a importância da comemoração para que novas gerações conheçam mais a história de Sergipe. “Acredito que a programação que o Estado está trabalhando junto com outros órgãos e outros segmentos vai ser de uma extrema importância para que as novas gerações conheçam a cultura, conheçam o que significa de ter chegado até aqui enquanto sergipanos, e todos os momentos da vida sergipana. É um estado lindo, uma terra de homens e mulheres trabalhadoras, um local que todo mundo que chega se apaixona”.

Conceição Vieira, presidente da Funcap, relembrou que em de julho de 2019, o governador Belivaldo Chagas realizou a assinatura do decreto que instituiu a Comissão do Bicentenário. Ela informou que a partir desse decreto, existiram reuniões e hoje foi o dia de apresentar a programação prévia para essa Comissão mais ampliada. “É importante festejar e celebrar, fortalecer a nossa identidade sergipana. O primeiro ato será a repetição da primeira missa em Sergipe, na cidade de Santa Luzia do Itanhy. Além disso, vamos realizar caravanas em seis municípios de Sergipe, que receberão serviços coletivos, como forma de celebrar o Bicentenário”, anunciou Conceição.

“O bicentenário é um momento de novo conclamar os sergipanos. O conceito de Sergipanidade está em construção, não é uma coisa pronta, é uma coisa que vai sendo construída. É momento o de chamar a atenção das pessoas, da comunidade, para conhecer o que nos une, o que nos separa, já que nós temos uma identidade homogênea, finalizou a oradora do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Terezinha Alves de Oliva.

ASN

Foto Mário Sousa