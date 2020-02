Comunidade universitária da se destaca em mais uma edição do prêmio Setransp de Jornalismo

18/02/20 - 09:16:39

A atual edição do prêmio Setransp de Jornalismo reconhece a Unit como a IES sergipana com o maior número de egressos premiados

Além dos egressos notadamente reconhecidos pelo trabalho que desenvolve na imprensa sergipana o incentivo dado pelo Setransp aos jovens universitários caracteriza a iniciativa como de grande estímulo à produção jornalística.

Na edição 2020 do prêmio cuja solenidade ocorreu no final da semana passada mereceram destaques egressos, docentes e estudantes da Unit do curso de Jornalismo. Exceto na categoria Melhores Imagens, em todas as outras consta entre os primeiros lugares profissionais e estudantes que encontraram na Universidade Tiradentes a melhor academia para as suas formações.

Na categoria Áudio Reportagem coube à professora Juliana Correia Almeida o 3º lugar.

“Esse é o meu 24º prêmio em radiojornalismo e é a 6ª vez que ganho o Prêmio Setransp de Jornalismo. Fiz uma reportagem sobre empatia no transporte público e fiquei muito feliz com o resultado já que a categoria foi muito concorrida”, revela a docente para que a felicidade maior foi ver alunos e ex-alunos da Unit premiados em diversas categorias. “Isso é um incentivo para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor, promovendo um jornalismo com ética e responsabilidade social. É isso que esperamos dos profissionais que são formados pelo nosso curso”, opina a professora Juliana.

Para o acadêmico Vinícius Mecenas a quem coube o 1º lugar na categoria Reportagem Laboratório o reconhecimento merece a inclusão das estudantes Érica Santos e Laís Marques. Na condição de produtoras da Aperipê emissora que veiculou a reportagem elas e toda a equipe de jornalismo deram integral apoio para a veiculação da matéria cujo tema destaca a acessibilidade.

Vinícius Mecenas reconhece que o telejornal laboratório Unit Notícias foi quem lhe abriu as portas para o aprendizado do jornalismo televisivo.

“Para mim é uma felicidade enorme receber um prêmio como esse sendo reconhecido por um trabalho que foi feito com muita qualidade na tentativa de dar ao povo a voz que ele merece a fim de que consiga junto aos órgãos públicos ter sempre respostas que resultem na melhoria no âmbito da mobilidade urbana em Aracaju”, pondera.

Outras premiações:

Na categoria Texto Reportagem o prêmio de 2º lugar coube ao egresso Diego Rios Sátiro de Moraes; em Vídeo Reportagem são dos egressos Patrícia Carvalho Cerqueira e Leonardo Gomes Barreto o 2º e 3º lugares, respectivamente. Também no 2º e 3º lugares receberam os prêmios na categoria Áudio Reportagem Crislayne Santos da Silva (egressa) e Juliana Correia Almeida (docente). Recebeu o 1º lugar na categoria Melhores fotos o egresso Saullo Hipólito Vieira. Por fim, as egressas Maristela Niz e Carla Suzanne receberam o 1º e 2º lugares na categoria Reportagem Especial.

Fonte e foto Assessoria de Imprensa