Danielle Garcia: “recebi vários pedidos do governo para pegar leve nas investigações”

18/02/20 - 10:41:14

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania) afirmou na manhã desta terça-feira (18) que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) interferiu nas investigações do Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deotap) da Polícia Civil, com pedidos para que “pegasse leve”. “Os pedidos eram para que eu pegasse leve. Me questionavam se eu faria a Operação Idenizar-se na Assembleia Legislativa também e diziam que os deputados estavam preocupados”, contou a delegada Danielle em entrevista ao jornal da Fan.

Danielle, ao comentar sobre a sua saída da Deotap, onde segundo Jackson “ela tinha um cargo em comissão e brigava por ele, inclusive para que aumentasse seu valor”, a delegada explicou que a sua permanência no Departamento, era para concluir as investigações. “A minha preocupação era concluir as investigações e enviar para o MP todo o relatório e assim o fiz. A minha exoneração foi por causa da empresa Torre, inclusive, todos lembram que o dono da empresa acabou sendo transferido para o hospital Cirurgia. Quando a Jackson, é carta fora do baralho”, afirmou Danielle Garica.

Mas o que chamou a atenção na entrevista da pré-candidata, foi a informação passada por ela de que tem várias provas das conversas, via mensagem, de pedidos feitos pelo governo para “pegar leve” nas investigações.

Ainda sobre a sua exoneração, a delegada foi mais além, afirmando que recebeu várias mensagens “pedindo que eu aguardasse mais um pouco para que não ficasse feio para o Governo”, contou.