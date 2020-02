DHPP PRENDE TRÊS SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO COM HOMICÍDIO NA CAPITAL

18/02/20 - 13:12:40

Trio é suspeito de matar um homem e tentar matar uma segunda vítima

Policiais civis da 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam nesta segunda-feira (17) três homens suspeitos de envolvimento com um homicídio na capital sergipana. Na ação, foram presos Diogo da Conceição Santos, 31 anos; David Santos Souza de Menezes, conhecido como “Deivinho”, 22 anos; e Luiz Henrique Semião Reis Júnior, o “Riquinho/Henriquinho, 25 anos.

Segundo investigações policiais os três suspeitos foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos pela 8ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Aracaju, pois são suspeitos de terem cometido o homicídio de Diógenes Francisco da Silva, conhecido como “Olho de Gato”, ocorrido na noite do dia 17 de julho de 2019, na Vila do Cemitério, ocasião que também teriam tentado matar Paulo César Oliveira. Mesmo alvejada, a segunda vítima do trio sobreviveu.

O trio permanece custodiado à disposição do Judiciário.

Com informações e foto da SSP