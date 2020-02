Governo de Sergipe libera frota reserva durante o período de carnaval

18/02/20 - 13:53:54

A partir desta sexta-feira (21), até a quarta-feira de cinzas, (26) no turno matutino, a Diretoria de Transportes disponibilizará a frota reserva com 60 ônibus extras

Em virtude das festas de carnaval, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), via Diretoria de Transportes (Ditransp), tomou as medidas necessárias para que população sergipana não tenha que se preocupar com quesito mobilidade urbana. Na montagem do esquema especial para festa carnavalesca foram disponibilizados 60 ônibus intermunicipais da frota reserva para todo o Estado.

Os carros serão destinados aos municípios de acordo com as suas necessidades em particular. De acordo com o diretor do Ditransp, Everton Menezes, a finalidade de dispor a frota reserva é justamente atender as demandas que surgem em decorrência do feriadão. “O aumento significativo da frota de ônibus intermunicipal será iniciado a partir da próxima sexta-feira, 21 e vai até a quarta-feira de cinzas (26). O intuito foi pensar de modo estratégico uma maneira de disponibilizar para povo sergipano o que é dele por direito, o acesso ao transporte público e dessa forma aquecer as viagens realizadas durante este período festivo”, detalhou.

Os principais destinos dos foliões são Neópolis, Pirambu, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Lagarto, Itabaiana e Estância e em decorrência disso foram acionadas duas viaturas volantes juntamente com 30 fiscais que estarão de prontidão para cumprimento do serviço de fiscalização do transporte público intermunicipal.

Para saber mais detalhes sobre os horários de vendas, valores e destinos entrar em contato por meio dos telefones: (79) 3259- 3028 ou (79) 3211- 2179.

Foto Jorge Reis