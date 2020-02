HOMEM DE 50 ANOS MORRE AFOGADO EM BARRAGEM NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

18/02/20 - 08:13:07

Mais uma morte por afogamento é registrado no interior do estado. Desta vez as informações são de que Givanilson do Espírito Santo Mendonça, 51 anos, morreu afogado na tarde desta segunda-feira (17) na barragem do Jacarecica, no município de Areia Branca.

Givanilson havia saído de casa no último domingo (16), e desde então não foi mais visto e familiares não sabiam onde estava.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e liberado para o sepultamento.