Maida.health realiza primeira regulação médica por Inteligência Artificial no Hapvida

18/02/20 - 12:44:08

Por meio do produto Octopus, empresa do Sistema Hapvida inovou em termos de tecnologia e gestão de planos de saúde para a própria operadora do Hapvida

A Maida.health, empresa de tecnologia do Hapvida, realizou, pela primeira vez na operadora Hapvida, uma regulação médica por Inteligência Artificial (I.A.). A iniciativa, por meio da solução Octopus, permite que o plano de saúde emita respostas automáticas a solicitações requeridas pelos clientes sob supervisão médica. Essa inovação contribui para o sistema de tecnologia de ponta já existente na companhia.

A Octopus é uma plataforma de regulação médica realizada por Inteligência Artificial e Crowdsourcing. O sistema garante agilidade e precisão na aprovação de procedimentos para médicos e pacientes da rede própria.

Com essa nova regulação, a Inteligência Artificial passa a ser uma aliada do Hapvida, pois possibilita a automatização do processo médico-hospitalar. Durante o período inicial de programação, os dados históricos da operadora foram utilizados para criar um padrão de atendimento até que a plataforma pudesse classificar cada solicitação automaticamente.

Gilvan Veras, pesquisador do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento da Maida.health, explica quais são as vantagens e como funciona o modelo. “A classificação feita pela I.A. vai dizer o que deve ser autorizado (quando o resultado da predição da I.A. aponta chance superior ou igual a 90% de pertencer à classe autorizada) e o que deveria ser encaminhado ao time de médicos reguladores (quando o resultado da predição da I.A. aponta chance inferior a 90% de pertencer à classe autorizada)”, afirma.

Veras ainda destaca a agilidade proporcionada pela nova regulação. “Feita a solicitação médica via Octopus, com os dados clínicos do paciente, a I.A. é acionada e começa a interpretar e gerar uma probabilidade estatística. As respostas com alto fator de confiança são aprovadas quase que de forma automática”, conclui o pesquisador.

O uso de uma plataforma, aliado ao conhecimento médico, permite um percentual de fator de confiança muito alto. Dessa forma, a equipe médica ganha em produtividade ao focar seus esforços em casos que exigem interpretações mais aprofundadas. Além de favorecer os pacientes e os médicos, a rede própria ganha ainda mais agilidade no modelo verticalizado de negócio, marca registrada do Hapvida Saúde.

A inovação é um dos pilares do Hapvida e todo esse investimento em tecnologia faz parte da missão do Sistema em proporcionar o que há de mais moderno para seus clientes. A Maida.health é uma das mais importantes aplicações do Hapvida, pois une cada vez mais a assistência médica ao desenvolvimento tecnológico.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior e único sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 29 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais 14 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 40 hospitais, 160 clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 126 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

