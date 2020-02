MAJORES DA PM E BM RECEBEM APOIO DE CAPITÃO SAMUEL EM BUSCA DA CARREIRA ÚNICA

18/02/20 - 10:02:20

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) recebeu nesta segunda-feira (17) os majores QOA, do quadro de praças a Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Sergipe, que estão encabeçando uma luta pela carreira única nas duas instituições. A visita teve o objetivo de solicitar que o parlamentar encaminhe um projeto no sentido de dar ao praça da PM e BM a possibilidade de chegar ao topo da carreira nestas instituições.

Lembrando que alguns estados já deram esta valorização aos praças das suas corporações, como é o caso do Mato Grosso, Acre, Alagoas e Roraima. Por isso, os majores, oriundos do quadro de praças da PM, tem este sonho da carreira única para Segipe, junto com os cabos, soldados e sargentos. Daí vem a necessidade do apoio do parlamentar, que já vem defendendo a carreira única da corporação.

Segundo o Capitão Samuel os dois estados vizinhos de Sergipe, Bahia e Alagoas, já possuem a carreira única. “Este é o reconhecimento de um trabalho feito por anos, onde os praças das duas instituições desenvolveram para a sociedade. Porque não termos Sergipe avançando neste sentido? É assim que eu penso e é assim que vamos lutar com os praças das suas instituições defendendo a carreira única,” afirma.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria