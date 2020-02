“Não dá para fazer bloquinho sem autorização da PM”, diz Cabo Amintas

18/02/20 - 08:21:05

Na noite desta segunda-feira, 17, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou o programa “Nas Ruas”, live liderada por ele e divulgada através de suas redes sociais para discutir sobre a falta de organização e segurança nos blocos de rua não autorizados em Aracaju.

Durante o último fim de semana foram realizados diversos blocos de carnaval de rua na capital sergipana. O problema apareceu em blocos não autorizados onde diversos jovens se envolveram em brigas. O apresentador mostrou um vídeo divulgado em redes sociais em que aparecem seis rapazes agredindo com socos e chutes a um outro que estava caído no chão em bloco no Bairro Jardins. Os policiais chegaram ao local para acabar com a briga e também foram recebidos com garrafas de vidro sendo lançadas.

“Não se pode fazer uma festa de bloco sem a autorização da polícia! A polícia precisa ter ciência e comunicar se tem o efetivo de policiais para trabalhar no local. Nesse caso, a Prefeitura autorizou, mas a PM avisou com antecedência de 60 dias que o evento não estava autorizado por falta de efetivo. Fazer uma festa grande como essa colocando em risco a vida das pessoas não está correto. Vamos procurar informações sobre o organizador do bloco e saber se ele é protegido por algum político para levar os nomes ao Ministério Público”, avisou Amintas.

Depois, o apresentador criou expectativa para os seus seguidores revelando um pouco sobre o próximo caso do quadro “Cada crime tem a sua história”. “Os seguidores pediram e nós atendemos, vamos mostrar o crime bárbaro cometido por André Bomba. Conheça os detalhes do crime, a prisão e seu julgamento. Entrevistamos, também, o policial que efetuou a prisão do criminoso, saiba o que este homem sentiu no momento em que o capturou”, revelou.

Em seguida, Amintas comunicou que está recebendo denúncias sobre esquemas de corrupção que envolvem a Prefeitura de Aracaju. “Estamos recebendo as informações e coletando documentos, em breve todos serão surpreendidos com os fatos que vamos revelar”, disse.

Ao final do programa, Amintas convidou a todos para acompanhar os próximos programas com o novo quadro de investigação. “No próximo programa vamos mostrar no quadro ‘Cada crime tem a sua história’ o caso do triplo homicídio de André Bomba! Aguardo vocês”, anunciou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas