PREFEITURA DE ARACAJU PAGARÁ SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA SEXTA-FEIRA, 21

18/02/20 - 04:56:58

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todos os servidores da administração municipal, referente ao mês de fevereiro, antecipadamente, nesta sexta-feira, 21. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 17. Segundo informou o gestor, todos os trabalhadores ativos e inativos terão o pagamento creditado em conta, na data, pela manhã. Com a medida, a gestão completa 38 meses honrando com o compromisso do salário em dia, firmado com os servidores.

“Hoje quero dar uma bela notícia. O Carnaval se aproxima e resolvemos, com muito esforço e muita economia, pagar a folha dos servidores no dia 21, sexta-feira, antes do feriado prolongado. Logo pela manhã, o pagamento estará na conta de todos os trabalhadores ativos e inativos. É um esforço que estamos fazendo para melhorar, cada vez mais, a vida das pessoas. É um compromisso que fazer questão de honrar com os servidores municipais”, destacou o prefeito.

Com a antecipação do pagamento dos salários de fevereiro, a atual gestão completa 43 folhas salariais quitadas. “São mais de R$ 3,6 bilhões injetados na economia nos últimos anos, ou seja, aproximadamente R$ 80 milhões, a cada mês. Ao todo, somamos 38 meses e 43 folhas de pagamentos concluídas. Estamos pagando em dia, movimentando a economia da nossa cidade neste feriado prolongado. Que todos possam brincar o Carnaval com tranquilidade”, reiterou o gestor.

AAN

Foto Ana Licia Menezes