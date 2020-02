Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro esclarece contratação de serviço

18/02/20 - 12:36:33

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), vem a público informar que todo processo licitatório para contratação da empresa SL Santana Empreendimento, de propriedade do empresário Saulo David Santana Macedo,foi realizada no ano de 2019 com total lisura e transparência, seguindo todos os trâmites legais para aquisição do serviço de locação, montagem e desmontagem de sonorização para eventos realizados pela administração municipal.

Em tempo salientamos que o valor de R$165 mil, a que a nota faz menção, ainda não foi pago em sua totalidade ao contratado, vez que tal quantia é referente ao total do contrato para prestação do serviço que é de 12 meses. Todo processo de contratação pode ser acompanhado através do Portal da Transparência.

E importante ressaltar ainda que nenhum ente público tem responsabilidade pela conduta pessoal de nenhum contratado ou mesmo servidores e funcionários. A Semfaz e Gestão Municipal cabe observar as impossibilidades da empresa contratada, junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), fato este que inexiste, bem como o cumprimento das atribuições contratadas.

Em tempo, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Da assessoria