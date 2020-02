Presidente do TCE recebe membros do Fórum de Combate à Corrupção

18/02/20 - 05:00:53

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) seguirá atuante em meio às ações desenvolvidas pelo Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco/SE). Assim assegurou o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, ao receber, na manhã desta segunda-feira, 17, membros do grupo que trabalha de forma integrada na prevenção e no combate à corrupção.

No gabinete da presidência estiveram o coordenador do Focco em Sergipe e secretário do Tribunal de Contas da União (TCU), Jackson Luiz; o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello; a promotora de Justiça, Ana Paula Machado Costa; o Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe, Cláudio Canuto e diretora técnica do TCE/SE, Patrícia Verônica.

“Estamos começando o ano com a primeira reunião ordinária do Focco, com a presença dos órgãos que integram e viemos fazer uma visita ao conselheiro para inteira-lo dessas ações e agradecer a presença do TCE, que é sempre muito profícua”, observou o coordenador do Focco em Sergipe.

De acordo com o conselheiro Luiz Augusto, na sua gestão o Tribunal continuará como membro e colaborador do Fórum: “Essa integração de forças favorece a obtenção de resultados na busca por eventuais desvios de recursos públicos”, avaliou o presidente da Corte de Contas.

Conforme Jackson Luiz, uma ação que está em curso consiste na estratégia nacional de combate à corrupção, iniciada ao final do ano passado. “Ao longo do ano faremos um mapeamento das organizações do estado e daremos um retrato de como elas estão suscetíveis ou não à fraude e à corrupção”, comentou.

Por DICOM/TCE