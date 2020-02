PROCON DE ARACAJU ORIENTA OS CONSUMIDORES SOBRE PERÍODO DE CARNAVAL

18/02/20 - 11:30:06

A busca por fantasias e adereços durante o carnaval movimenta o comércio. Por isso, o consumidor deve estar atento ao realizar compras nessa época. Dessa forma, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), atua para auxiliar os aracajuanos.

De acordo com o coordenador do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), Igor Lopes, é importante que, antes de adquirir fantasias, tintas coloridas e espuma de carnaval, os consumidores observem atentamente as informações nas embalagens dos produtos, especialmente daqueles dirigidos ao público infantil.

“O consumidor deve verificar para que faixa etária o uso daquele produto é indicado. Além disso, é fundamental observar se o produto apresenta riscos à segurança da criança, como intoxicações e asfixias. O que garante que o produto está dentro das exigências legais para uso é o selo do Inmetro”, orienta o coordenador.

Outro ponto para o qual o coordenador chama atenção é a utilização de cartões de crédito e débito durante as compras, que exige alguns cuidados. “É importante sempre verificar se o valor digitado pelo vendedor na máquina de cobrança é realmente o valor devido”, indica Igor Lopes.

Além disso, é fundamental verificar se o recibo emitido pela máquina contém informações corretas. Caso contrário, o consumidor deve exigir o estorno imediato da operação. “É preciso estar atento aos golpes. É comum que as fraudes ocorram em locais movimentados, quando os golpistas se aproveitam para roubar senhas, fazer trocas de cartões ou cobrar em duplicidade”, considera o coordenador.