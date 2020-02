PROFESSOR DIZ QUE FOI VITIMA DE TENTATIVA DE ATROPELAMENTO EM ESTÂNCIA

18/02/20 - 11:10:08

O ex-presidente da CUT e dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), professor Rubens Marques de Sousa, o Professor Dudu como é conhecido, sofreu duas tentativas de atropelamento enquanto andava de bicicleta pelas ruas da Cidade Jardim, no município de Estância.

As informações são de que, uma no centro comercial e outra nas imediações do Auto Posto Centro, fazendo-o em ambas as vezes subir o meio fio para salvar a própria vida.

Por conta disso, a Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores, reuniu-se extraordinariamente nesta segunda-feira (17), para prestar solidariedade ao companheiro de tantas lutas e sonhos, Professor Dudu, e emitir uma nota pública repudiando e exigindo imediatamente a apuração do atentado.

Veja o que diz a nota:

NOTA PÚBLICA

Nós que fazemos a Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores em Estância, reunidos em 17 de fevereiro de 2020, vimos a público hipotecar total e irrestrita solidariedade ao Professor Rubens Marques de Sousa (Dudu), líder sindical e dirigente estadual do PT, devido a duas tentativas de atropelamento no dia de ontem a tarde, enquanto ele pedalava pelas ruas da cidade.

A primeira tentativa se deu nas imediações da Rua Capitão Salomão e à segunda na Avenida Tenente Eloy, nas imediações do Auto Posto Centro. Ambas as tentativas foram praticadas pelo mesmo autor ainda não identificado.

Aproveitamos a oportunidade para repudiar o ato de violência cometido contra o companheiro, ao tempo em que, exigimos uma apuração imediata e profunda pelos órgãos competentes, visando o total esclarecimento.

Reafirmamos o nosso compromisso com os valores da democracia e da liberdade, e anunciamos em alto e bom som, que não nos calaremos diante de atos dessa natureza.

Estância (SE), 17 de fevereiro de 2020.

Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores

Com informações de Entrenoticias