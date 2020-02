Professora estimula a prática da yoga para ajudar no desempenho escolar dos estudantes

18/02/20 - 05:38:40

Baseada em evidências científicas sobre os benefícios da yoga nas escolas, a professora de Educação Física Márcia Fabiana, que leciona na Escola Estadual Epifânio Dória, localizada em Poço Verde, região centro-sul de Sergipe, acrescentou ao cronograma de aulas a prática desSa atividade, que é uma espécie de antídoto contra o estresse e a falta de concentração.

Na última semana, as crianças do 6º ano foram conduzidas pela professora para uma aula pouco comum nas escolas brasileiras, porém, benéfica para os objetivos da aprendizagem: ouvir melhor, mantendo o foco e a atenção. Segundo Márcia, os exercícios de relaxamento, por meio da yoga, também levarão os estudantes a despertar a criatividade e os ajudarão a recuperar a confiança em si próprio, desencadeando a melhoria do rendimento escolar de cada um dos praticantes.

A yoga tem origem na Índia há mais de cinco mil anos e é concebida como uma filosofia de vida relacionada às religiões budista e hinduísta. Diferente dos esportes como são conhecidos, em que um time perde e o outro ganha mais ou menos pontos, a yoga busca o entendimento dos fenômenos referentes ao corpo e à mente; trabalha as emoções; ajuda as pessoas a agirem de acordo com os próprios pensamentos e sentimentos; além de trazer um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da flexibilidade.

A professora, que se especializou em yoga, viu na formação uma oportunidade de melhorar o desempenho escolar dos alunos da unidade escolar, apresentando a novidade para as novas turmas do ano letivo 2020. Márcia Fabiana conta que a recepção à modalidade foi muito boa, visto que todos se concentraram para cumprir a atividade. Ela aponta ainda outros benefícios importantes no ambiente escolar objetivados com o início da atividade, como o restabelecimento da calma, equilíbrio emocional, administração de conflitos internos, redução do déficit de atenção, diminuição de faltas e suspensões, entre outros.

Assessoria de Comunicação da SEDUC