SENAR ABRE CREDENCIAMENTO PARA INSTRUTORES EM DIVERSAS ÁREAS

18/02/20 - 16:05:45

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE abriu credenciamento para instrutor em diversas áreas. As inscrições podem ser realizadas até 30 de março.

O instrutor atua realizando treinamentos, palestras, seminários, cursos, oficinas e outras atividades de acordo com as demandas do SENAR/SE. Os pré-requisitos para o cadastro: ser pessoa jurídica ou Microempreendedor Individual (MEI) e ter experiência em docência.

Podem participar do credenciamento, empresas representadas por profissionais nas áreas de Engenharia Agronômica (especialização em operação e manutenção de máquinas e implementos agrícolas), Enfermagem (conhecimentos em segurança do trabalho e primeiros socorros), licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática e Informática.

Inscrição

As regras para as inscrições do processo de credenciamento estão no edital disponível no endereço https://senarsergipe.org.br/editais-de-credenciamento/. Enviar documentação para o e-mail [email protected]

Por Andréa Freitas

Foto assessoria