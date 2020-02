SERGIPE É O ÚNICO ESTADO DO PAÍS A ABRIR UMA EMPRESA EM MENOS DE 24 HORAS

18/02/20 - 13:02:16

Um resultado inédito mostra o nosso estado em 1º lugar no ranking nacional para abertura de empresa em menos de 24h. O reconhecimento a nível Brasileiro vem do compromisso do Governo de Sergipe, através da Junta Comercial (JUCESE), com a criação de um ambiente de negócios prático, ágil e seguro, que proporciona melhores condições para o cidadão Sergipano empreender.

Os dados apontados pelo Ranking de Qualidade da REDESIM, produzidos pela Receita Federal do Brasil, destaca que é preciso quatro dias e 8 horas para abrir uma empresa, sendo que 66% dos negócios são constituídos em até três dias. E hoje, Sergipe ocupa a primeira colocação entre os estados do País neste quesito, com apenas 23h. E não para por aí, pois o Governo do Estado de Sergipe, através da JUCESE, continua realizando novos investimentos para melhorar, ainda mais, esse desempenho.

O que leva Sergipe a estar entre os estados com menor tempo para abertura de empresa, e em destaque, são duas etapas consideradas importantes para a Receita Federal; a Consulta de Viabilidade de nome empresarial e endereço na Junta Comercial e Prefeitura Municipal, e o registro da empresa na Junta Comercial.

“A integração dos órgãos de licenciamento num ambiente virtual e simplificado, a desburocratização da abertura de empresas, e todo o empenho da equipe da JUCESE resulta nesta grande conquista”, ressalta o presidente Marco Antônio.

Portal Agiliza Sergipe

De forma online e sem precisar comparecer in loco na Junta Comercial, o empreendedor pode abrir a empresas através do Portal Agiliza Sergipe, uma etapa importante que facilita a vida do empresário.

Após a realização de todo processo cadastral, a JUCESE responde a consulta de viabilidade, no que se refere ao nome da empresa, em até 30 minutos, para que em seguida seja protocolado, analisado e aprovado. A consulta de viabilidade de localização é de responsabilidade da Prefeitura.

Vale ressaltar que, ao abrir uma empresa, é liberado o CNPJ, e a Inscrição Estadual.

Fazem parte do Portal Agiliza Sergipe, a Jucese – coordenadora da Redesim no Estado; Receita Federal do Brasil; Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Corpo de Bombeiros; Vigilância Sanitária Estadual; Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema); e 61 Prefeituras Municipais (Setor de Tributos e Vigilância Sanitária).

Da assessoria