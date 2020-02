Turma do Zé da Luz leva entretenimento e informação à população

18/02/20 - 05:00:14

Nesta semana, a ação oferece atividades interativas e gratuitas nos municípios sergipanos de Pinhão e Nossa Senhora Aparecida

A Turma do Zé Luz está levando diversão e conhecimento ao interior sergipano na caravana do projeto Nossa Energia, realizado pela Energisa Sergipe. Nesta semana, será a vez dos municípios de Pinhão e Nossa Senhora Aparecida receberem o caminhão interativo e o Espaço Energia Itinerante, nos dias 18 e 19, 20 e 21, respectivamente, sempre das 8h às 17h. Uma das atrações é o espetáculo teatral gratuito promovido pelo Conselho de Consumidores da Energisa, que acontece em Pinhão no dia 18 e em Aparecida no dia 20, ambos às 19h.

A iniciativa atrai, principalmente, o público infanto-juvenil por proporcionar o aprendizado de como funciona a distribuição de energia elétrica por meio de brincadeiras interativas, a exemplo da dinâmica da realidade aumentada por QR Code, onde os visitantes podem obter mais informações das imagens propostas em celulares ou tablets; do globo de plasma; da bobina de tesla e da tela multitoque com jogos recreativos sobre eficiência energética.

Além disso, o projeto realiza a troca de lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED dos clientes que já são cadastrados na Tarifa Social. Basta o titular da conta dirigir-se à unidade móvel munido das lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes e apresentar documentos como o RG, CPF e a conta de energia elétrica para realizar a troca.

Em Pinhão, o caminhão interativo irá estacionar na praça Drº. Leandro Maciel, Centro da cidade. Já em Nossa Senhora Aparecida, estará na praça Manoel Torquato, Centro.

Serviço

O quê? Caminhão do projeto Nossa Energia leva atividades interativas e apresentação teatral da Turma do Zé da Luz para Pinhão e Nossa Senhora Aparecida.

Quando? Dias 18 e 19 de fevereiro em Pinhão (apresentação teatral dia 18, às 19h) e dias 20 e 21 em Nossa Senhora Aparecida (apresentação teatral dia 20, às 19h), das 8h às 17h.

Onde? Dias 18 e 19, em Pinhão, na praça Drº. Leandro Maciel, Centro; dias 20 e 21, em Nossa Senhora Aparecida, na praça Manoel Torquato, Centro.

Acesso? Livre.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação