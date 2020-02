Segurança em Alerta: Polícia militar inicia o “Polícia Legal” e PC paralisa por 24 horas

19/02/20 - 17:04:20

A policia militar iniciou nesta quarta-feira (19) o movimento “Polícia Legal”, que consiste e realizar os procedimentos exigidos por lei, ou seja, os militares decidiram intensificar o movimento “Policia Legal”.

Os militares, segundo informações passadas por representantes das Associações Unidas, aguardam um diálogo como o governo, porém isso não acontece. Eles alegam que houve uma tentativa de contato com o Governador, porém no Palácio não estavam nem o Governador, nem a vice-governadora e nem o secretário da casa civil. “A partir de agora, cumpriremos a lei à risca. Isso vai com certeza causar transtornos, porque você veja, em uma perseguição policial, a viatura às vezes invade o sinal vermelho. Isso é transgressão e não faremos”, disse o militar.

O intuito dos Servidores é abrir um canal de negociação para as pautas já conhecidas do Governo do Estado. Infelizmente, até o momento nenhuma reposta foi dada às categorias, que unem forças em prol de três eixos principais: a reposição da inflação, a reestruturação das carreiras e melhores condições de trabalho.

Com a paralisação de 24 horas da Polícia Civil, com aceno de que pode prolongar, a segurança pública no carnaval pode ficar complicada, já que os militares iniciaram o movimento “Polícia Legal” e que, segundo eles, só irá encerrar após diálogo com o governo.

Veja a cartilha distribuída pela Associação e que explica qual o trabalho que será realizado durante o movimento.

Munir Darrage