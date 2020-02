Ação educativa alerta cuidados no trânsito durante Carnaval

19/02/20 - 09:15:53

Com o tema “Direção e Álcool Não Combinam”, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realiza diversas ações educativas sobre os cuidados no trânsito durante o Carnaval. As atividades com este foco seguem até a próxima sexta-feira, 21.

Na ação, que conta com a participação de representantes da Energisa, a equipe de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT, aborda condutores e pedestres, reforçando que algumas atitudes, como não dirigir sob efeito de álcool, não usar o aparelho celular enquanto conduz o veículo e respeitar às leis e sinalizações de trânsito, são fundamentais para evitar acidentes e salvar vidas.

“Carnaval é um período de festa em toda a cidade e chamamos a atenção da população para os cuidados no trânsito e, principalmente, para o perigo de misturar álcool e direção. Por isso, estamos realizando ações educativas para conscientizar as pessoas e reforçar que a prudência no trânsito é fundamental para a preservação da vida. Queremos um Carnaval de paz no trânsito”, afirma o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Confira abaixo a programação educativa com foco no carnaval

Quarta-feira, 19

Ação Educativa “se beber não dirija”

Local: av. Tancredo Neves em frente ao HUSE

Horário:7h

Ação Educativa “se beber não dirija”

Local: Terminal de integração Leonel Brizola, av. Tancredo Neves

Horário: 07:30h

Quinta-feira, 20

Blitz educativa preventiva

Local: Orla de Atalaia

Horário: 20:30h

SMTT/ Cptran

Sexta-Feira, 21

Prévia do carnaval Palestra e Teatro

Local: Empresa Atalaia.

Horário: 9h

Fonte e foto SMTT