Ânsia de apoiar o PT

19/02/20 - 00:01:17

Diógenes Brayner

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está conversando com políticos de vários partidos. Também com articuladores, analistas e pessoas que acompanham a vida pública em Sergipe e tem conhecimento profundo das coisas de Estado. Desses papos, quer formar opinião. Quer extrair, entre prós, contras e indiferentes, qual o rumo que deve tomar nas eleições municipais deste ano em Aracaju. Jackson expõe todo o seu pensamento e ouve opiniões diversas sobre prováveis posições.

Passa a impressão de que está em dúvida quanto ao lado que deve ficar. Prefere um partido de centro esquerda, cheio de amor pelo ex-presidente Lula. Seria essa a sua tendência no atual momento. Já disse e repetiu que não subirá em palanque que tenha partidos com o timbre de direita ou centro direita. Declara-se de esquerda e, agora, adepto de Lula, como jamais fora antes. Acha, em conversas com pessoas de sua total confiança, que o palanque de Edvaldo Nogueira terá partidos de todas as tendências, pesando mais para o chamado centrão.

Jackson Barreto, entretanto, enfrenta alguns contratempos. O seu velho partido, o MDB, inclusive o segmento histórico, não se sente confortável ao lado do Partido dos Trabalhadores, depois da morte do ex-governador Marcelo Déda. Acha inclusive que o PT perdeu o carisma e já não tem o mesmo fôlego da época em que via a política sem essa fixação no centralismo de esquerda ou mesmo na esquerda pura. Acha que não há euforia por mudanças para uma legenda que isolou o medo e cantou a esperança.

O MDB de hoje, diferentemente do presidente municipal e do seu líder maior, Jackson Barreto, apoia de forma intransigente a reeleição de Edvaldo Nogueira e se mantém na base aliada, com todos os espaços que lhe são de direito. Há um detalhe que não se pode fingir que não ver: Os emedebistas não querem mais se unir aos petistas – inclusive em termos nacionais – e a recíproca é absolutamente verdadeira. Não se pode negar que o MDB perdeu o seu clamor popular, preservado à época de Ulisses Guimarães. Nem que o PT amenizou o seu radicalismo contra as chamadas elites e se aproximou de segmentos voltados à direita.

Em outras palavras, os dois pregam a luta por direitos sociais, desde que não mexam em seus interesses também econômicos. Não se tem mais partido exclusivamente voltado para o povo e pregando uma qualidade de vida próxima ao digno. O que se sente são organizações políticas na luta pela preservação de privilégios quando chegam ao poder.

Voltando ao ex-governador Jackson Barreto, ele disse que só resolveria a quem apoiar a prefeito em março, mesmo que há anos já deixasse claro que seu candidato seria Edvaldo à reeleição. Com a saída do PT da base de apoio e lançamento de candidatura própria, aconteceu a perturbação da dúvida momentânea. E agora o ex-presidente Lula vem a Sergipe. Tudo marcado para o próximo mês. E, se nesse período houver um encontro com Jackson e um pedido lulista, ninguém segura JB em sua ânsia de apoiar o PT.

Carta solidária

Belivaldo Chagas foi um dos 20 governadores do país que assinaram a carta solidária ao Governo da Bahia e contra o que disse Bolsonaro sobre Polícia e milicianos.

*** No documento, os governadores pregam que é preciso observar os limites institucionais. “Equilíbrio, sensatez e diálogo para entendimentos na pauta de interesse do povo é o que a sociedade espera de nós”.

Daniele denuncista

A pré-candidata a prefeita pelo Cidadania, Daniele Garcia, tem mostrado que fará uma campanha dura. Mais denuncista que propositiva. Aliás, isso fora decantado antes por alguns dos seus aliados.

*** Mostra que tem o “coro grosso” e uma pasta recheada de casos que pretende expor à sociedade.

*** No mínimo quer mostrar que foi uma delegada atuante.

Elogio e observação

Em entrevista concedida ontem, a delegada Daniele Garcia deu um toque republicano à sua fala: reconheceu que o atual prefeito Edvaldo Nogueira organizou Aracaju.

*** Mas ima pitada oposicionista: “falta fazer algumas coisas e melhorar algumas áreas”.

Sobre o PT

Em conversa informal, ontem, durante almoço em um restaurante do Bairro 13 de Julho, duas lideranças de partidos do centro disseram que a candidatura do PT ainda não empolgou a militância.

*** Um deles admitiu que está faltando estabelecer uma maior intimidade com as bases partidárias, que parece ter ficado por fora das decisões.

Alguma expectativa

Na Base Aliada, ainda há esperança que o Partido dos Trabalhadores retorne ao bloco e mantenha o projeto político que vem administrando a Capital por alguns anos.

*** Há expectativa, e desejo de liderança forte, dentro da aliança, de que o PT retorne…

Jackson e conversas

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) mantém conversas reservadas com lideranças para orientação sobre posição política a tomar na sucessão municipal deste ano.

*** Alguns que o conhecem acham que ele quer expor a sua força junto ao eleitorado de Aracaju e busca valorizar sua posição, inclusive propondo o nome para vice.

O nome de Robson?

Circulou a informação de que um dos nomes de preferência de JB para vice seria o do ex-deputado Robson Viana, que muitos imaginavam ser do Pros. Viana e filiado ao PSD.

*** Familiares e amigos de Jackson acham que o seu caminho é ao lado de Edvaldo Nogueira.

Vê como normal

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que vê com normalidade a pré-campanha em Aracaju e admite que a questão da vice será definida no tempo certo.

*** – Claro que o PSD tem interesse na indicação, mas será uma decisão do agrupamento com o aval do prefeito Edvaldo Nogueira.

Isso não intimida

Sobre a ação da pré-candidata do Cidadania, delegada Daniele Garcia, se ela faz uma pré-campanha de ameaças, Mitidieri diz “que Daniele tem oportunidade de falar com os aracajuanos”.

*** – Se prefere fazer ameaças ao invés de propostas, é um direito dela. Cada um com sua estratégia. Só não ache que isso intimida ninguém, disse.

*** aproveitou para dizer que “vamos às ruas apresentar o que fizemos e estamos fazendo de bom por Aracaju. Cada um mostre sua capacidade e a sociedade julgue”.

Gama com Edvaldo

O ex-prefeito João Augusto Gama (MDB) já tomou sua decisão sobre com quem fica nas eleições municipais: “vou apoiar Edvaldo Nogueira”, elogiando o trabalho que ele vem fazendo por Aracaju.

*** Segundo Gama: “não sei o rumo que o MDB vai tomar nas eleições municipais, mas sei o meu…”

Baixaria em Socorro

Segundo denuncia o deputado federal Fábio Henrique (PDT), o prefeito Padre Inaldo, candidato à reeleição, usa as redes sociais para fazer a campanha mais baixa que já se viu em Nossa Senhora do Socorro, contra seus adversários.

*** Fábio diz que não responde às baixarias, mas está entrando na Justiça contra tudo o que estão divulgando de mentiras contra ele e seu grupo.

Gilmar e candidatura

Apesar de anunciar que mantém a sua pré-candidatura, alguns advogados informaram que é “quase impossível o deputado estadual Gilmar Carvalho reverter sua situação em Brasília”.

*** Gilmar terá que se manter no PSC e aguardar o período certo para trocar de partido: “Com 6×0 as chances são mínimas”, disse um dos advogados.

Lula vai a cidades

Durante o encontro, ontem, da bancada de parlamentares do PT com o ex-presidente Lula, ele disse: “estou disposto a visitar cada rincão deste país para apoiar os nossos candidatos e defender o nosso legado”.

*** Lula finalizou com uma mensagem de unidade aos parlamentares: “Na dúvida, a gente fica com os companheiros e com o povo”.

Dílson e o PT

O ex-presidente Lula (PT) virá a Aracaju e, se por acaso visitar cidades do Interior e for a Tobias Barreto, o deputado estadual Dilson de Agripino pode retornar ao partido e disputar a Prefeitura do município.

*** Dílson será pré-candidato petista à Prefeitura de Tobias, segundo informação de sua assessoria.

Bem proveitosa

O presidente do Republicanos, Jony Marcos, almoçou em um restaurante de orla com o pré-candidato a prefeito pela Democracia Cristã, delegado Paulo Márcio, e o ex-deputado federal Mendonça Prado.

*** A conversa girou em torno das eleições municipais deste ano e foi considerada “bem proveitosa”.

*** Está decidido: o ex-deputado federal Mendonça Prado é pré-candidato a vereador DC (Democracia Cristã) em Aracaju.

Um bom bate papo

Não deve ouvir – Marília Arraes diz que domésticas, jornalistas, trabalhadoras, nordestinas, mães, mulheres. Não merecemos ouvir o que esse desgoverno vocifera.

Mesa de bar – Chateada, Marília Arraes diz que “mais uma vez, Bolsonaro não se comporta como presidente e sim como canalha, falando asneira em mesa de bar. Solidariedade à jornalista Campos Mello”.

Recebe troco – O presidente Bolsonaro escolheu a imprensa como principal adversário e a ataca de forma grosseira e sem limites. Recebe o troco imediato.

Repercute geral – As ofensas a jornalistas, inclusive com ironias que levam à agressão às mulheres, está repercutindo em todos os Estados.

Fugir do carnaval – A partir de amanhã a cidade começa a ficar vazia. Os hoteis estão com bons percentuais de reservas, para o turismo de quem foge do carnaval.

Com patrocínio – Parte de blocos dos bairros de Aracaju e de cidades do interior têm patrocínio de alguns pré-candidatos a vereador e a prefeito.

Faz convites – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, tem convidado lideranças política do Estado para a sua filiação no PDT, dia 27 de março.

Clóvis Silveira – Quem fala mal de você tem três coisas no coração:Vontade de ser você. Vontade de ter o que você tem. Vontade de fazer o que você faz!

Vê com zelo – O prefeito de Estância, Gilson Andrade continua sem partido, mas pode optar pelo PSD, embora veja com zelo o PP, DEM e MDB.