Bloco dos Estudantes: Vista sua fantasia e caia na folia!

19/02/20 - 14:08:25

O bloco dos estudantes irá acontecer no sábado de carnaval, 22, na cidade de São Cristóvão, a partir das 16:45. Para incentivar a criatividade, o bloco premiará as 5 fantasias mais bonitas presentes no bloco, com o valor de 100 reais para cada ganhador.

Há três anos o Bloco dos Estudantes vem abrilhantando o carnaval sergipano na cidade de São Cristóvão, tornando-se o início de mais uma tradição.

O objetivo maior tem sido trazer educação, ética para que os alunos aprendam a viver em sociedade e possam viver a cultura de fato, pois a cultura e arte é educação.

Os alunos se envolverão com questões de diversos campos da arte: música, desfile, fantasias. Fazendo o estudante aprender além das formalidades, tirando o aluno da sala de aula e levando para um passeio nas ruas históricas de São Cristóvão.

Data: 22/02 (Sábado de Carnaval)

horário: 16:45

Saída: Praça da Bandeira em São Cristóvão