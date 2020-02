Carnaval da APCEF/SE: De 22 a 25 de fevereiro, as cores do verão no carnaval da alegria

19/02/20 - 09:42:22

Dando um salto no conceito de carnaval de Clube, a Associação do Pessoal da Caixa (APCEF/SE) traz pela primeira vez para o Estado de Sergipe o ‘Carnaval de Cores’, inspirado na festa indiana do Happy Holi. Para a nossa festa ficar linda de verdade, queremos a sua alegria e toda sua família se divertindo no nosso Clube.

Nos quatro dias de festa, o Parque Aquático da APCEF/SE estará de portas abertas para receber a sua criança. Junte as atrações e opções de diversão para a família toda ao conforto, estacionamento e segurança para aproveitar de verdade os quatro dias da festa carnavalesca conosco.

Associados e seus dependentes têm entrada livre. E lembramos que, no Carnaval, cada convidado deve pagar R$ 30 ou R$ 20 + 2kg de alimento não perecível.

No nosso palco, vão tocar as bandas mais animadas da cidade que o nosso público já conhece e adora ouvir. Teremos marchinha de Carnaval, Show infantil no Parque Aquático, Sorteios e atrações sensacionais.

Confira a nossa programação e se prepare pros 4 dias de muita folia no Clube da APCEF/SE!

Por Iracema Corso