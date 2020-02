CPSE ABRE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO

19/02/20 - 15:33:44

Serão abertas inscrições, no período de 20 de fevereiro até 23 de março de 2020, no horário de 08h20 às 11h40, que deverão ser realizadas, PESSOALMENTE, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania.

Destina-se a qualificar Aquaviários do 1o Grupo – Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), para cumprirem as medidas estabelecidas no Plano de Proteção do Navio ou exercerem atribuições, no nível de apoio, relacionadas à proteção da embarcação. Ficarão dispensados da realização do referido curso os Oficiais de Náutica e de Máquinas que realizaram o Curso Especial para Oficial de Proteção do Navio (EOPN).

Condições para inscrição:

Ser, preferencialmente, Aquaviário do 1o Grupo – Marítimos, exceto Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM).

As vagas serão preenchidas obedecendo as seguintes prioridades:

a) 20% por indicação das empresas de navegação, que deverão apresentar os candidatos em ordem de prioridade; e b) 80% pelos candidatos com mais Tempo de Embarque na carreira até o 1o dia de inscrição.

Observações:

1) A carta da empresa com os candidatos indicados deverá ser remetida pela própria empresa, diretamente ao OE. Nela deverão constar os seguintes itens: dados do candidato; tempo de experiência marítima (caso o candidato possua); dados da empresa (ex.: CNPJ, endereço etc.), informação se a empresa está em dia com a contribuição do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM); além de, um texto recomendando o candidato e mencionando as razões dessa indicação. Essa carta deverá ser assinada, no mínimo, pelo gerente de recursos humanos da empresa;

2) Em caso de empate no Tempo de Embarque, terá prioridade o candidato com mais

idade;

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania ou pelos telefones (79) 3711-1614/1611.

Marinha do Brasil