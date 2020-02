EM 2019, CONSUMO DE GÁS NATURAL PELA INDÚSTRIA AUMENTOU 12,2%, DIZ FIES

19/02/20 - 13:29:46

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), apontou que, no mês de dezembro do ano que se encerrou, foram consumidos 246,6 mil m³/dia de gás natural em Sergipe.

Em termos relativos, o consumo de gás registrou aumento de 3,5% em relação a dezembro de 2018. Já no comparativo com o mês anterior, novembro último, o crescimento verificado no consumo de gás foi de 1,6%.

Consumo de gás por segmento em dezembro/2019

O consumo de gás natural no segmento industrial compreendeu 60,7% do total do mês analisado. Em volume, o valor chegou a 149,6 mil m³/dia. Na comparação com dezembro de 2018, verificou-se alta de 15,1%. Já em relação ao último mês de novembro, observou-se estabilidade.

O segmento veicular registrou consumo de 80,8 mil m³/dia, permanecendo como o segundo maior consumidor do gás natural no estado. O volume consumido em dezembro último situou-se 3,3% acima do consumo registrado no mês anterior. Em relação a dezembro de 2018, observou-se redução de 16,7%.

Nas residências e no comércio, o volume consumido foi de 8 mil e 6,4 mil m³/dia, respectivamente, no mês analisado. Ambos assinalaram aumento na comparação com o mês anterior e com dezembro de 2018.

Consumo de gás em 2019

Com os dados de dezembro, o consumo de gás no ano de 2019 em Sergipe acumulou 3,9 milhões m³/dia. Esse volume ultrapassou o de 2018 em 34,1%. O consumo de gás acumulado em 2019 no segmento industrial foi de 1,8 milhões m³/dia, ficando 12,2% acima do ano anterior.

NIE/FIES