EM BRASÍLIA, HELENO SILVA SE REÚNE COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO

19/02/20 - 13:46:51

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva, esteve nesta quarta-feira (19) onde participou de um encontro com o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Em Brasília, Heleno busca recursos para melhorar o ensino público no sertão sergipano. “Na oportunidade, solicitei dele uma audiência para tratar de dois assuntos importantes para a região do Sertão de Sergipe”.

As informações passadas por Heleno Silva, são de que o encontro tratou ainda sobre o IFS e UFS. “O Instituto Federal de Poço Redondo, que está praticamente pronto; e o Campus do Sertão da UFS em Nossa Senhora da Glória. Em relação ao Instituto, iremos reivindicar as condições necessárias e imediatas para o seu funcionamento. Já o Campus, queremos garantir condições de funcionamento”, disse Heleno.