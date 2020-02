EM MENOS DE 12 HORAS, PMs DO 7º BPM RECUPERAM DUAS MOTOS ROUBADAS

19/02/20 - 09:33:00

A ação preventiva que vem sendo realizado por policiais do 7º BPM no município de Lagarto, tem feito várias apreensões de armas de fogo e recuperado veículos furtados.

Nesta terça-feira (18) os policiais fizeram abordagem a uma moto Honda CG, no bairro Loiola, quando localizaram uma motocicleta com chassi raspado e adulterado.

A moto foi apreendida e o condutor e a moto foram levados para a Deplan para que as providências fossem tomadas.

Ainda ontem, após abordagem no bairro Novo Horizonte, policiais detectaram que a moto Pop estava com numeração e chassi adulterado. Por conta disso, fizeram a apreensão. O veículo o condutor foram encaminhados para a Depen de Lagarto para as providências cabíveis.

Com informações do sub-tenente Heliomato Rezende, do 7º BPM