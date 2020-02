Emília diz que seu partido vai conversar com outros pré-candidatos a prefeito em Aracaju

19/02/20 - 12:33:18

Durante entrevista à uma rádio local, em que, um dos pontos mais questionados foi a recente viagem da vereadora Emília Corrêa (Patriota) a Brasília para reunião com a executiva nacional do partido, a parlamentar reafirmou que honrar com a palavra faz parte da sua formação.

“Tudo que vem acontecendo em Aracaju a nacional está acompanhando a distância. E, eu, sou muito grata com o acolhimento que recebo no partido. Eles sabiam que meu nome era um dos cogitados, mas não tinham conhecimento dos critérios internos que foram estabelecidos. A reunião foi para definir os caminhos do Patriota aqui em nosso estado, especificamente na capital, mas também serviu para esclarecer esses pontos”, ressaltou.

De acordo com a vereadora, o partido compreendeu seu posicionamento, e, explicou que irá conversar com outros pré-candidatos. “A cada dia me surpreendo mais com o patriotismo do partido. Eles foram bastante compreensivos e apoiaram a minha postura. Também deixaram claro que mesmo o foco sendo na campanha para vereadores, nada impede de conversar com outros candidatos ao cargo majoritário”, declarou.

Por fim, Emília confirmou que o partido tentou convencê-la de sair candidata a prefeita. “Era o que mais eles queriam. Mas, fazendo isso, eu iria confundir as pessoas que confiam em mim nesse sentido. Talvez seja até um critério que não exista na política, mas eu costumo honrar com minha palavra porque essa é minha formação e meus valores. Prefiro caminhar assim”, concluiu.

Da assessoria