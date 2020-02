FOLIÃO PODE TROCAR LEITE POR ABADÁ A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA, DIA 19

19/02/20 - 07:55:03

Latas de leite adquiridas serão destinadas às pessoas que vivem com o HIV

Os interessados em adquirir o abadá do Bloco da Prevenção, que está dentro do tradicional Bloco Rasgadinho, do bairro Cirurgia, deve levar uma lata ou dois pacotes de 200g de leite em pó desta quarta (19), até sexta-feira (21), das 8h às 17h, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, na avenida Augusto Franco. O bloco desfilará com 500 foliões no domingo (23). A concentração acontecerá a partir das 14h, na região do Rasgadinho.

O gerente do programa IST/Aids da SES, Almir Santana, informou que as latas de leite adquiridas com a troca pelos abadás serão destinadas às pessoas que vivem com o HIV, o vírus da Aids. Os produtos arrecadados serão enviados à Associação Bom Samaritano que, por sua vez, fará a distribuição com os beneficiários, a partir de critérios por ela estabelecidos.

“Têm várias mulheres soropositivas cadastradas na associação, além de crianças vivendo com o vírus ou expostas a ele, bem como idosos. Por isso, é com muita alegria que temos o Bloco da Prevenção, que traz o importante alerta para o cuidado com a saúde, ao mesmo tempo em que promove também solidariedade”, disse Almir Santana.