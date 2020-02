GOVERNO DO ESTADO LANÇA A TERCEIRA EDIÇÃO DOS JOGOS DE PRIMAVERA

19/02/20 - 15:03:06

Os Jogos da Primavera trarão novidades neste ano, como a inclusão de algumas modalidades, a exemplo do Basquete 3×3, Taekwondo e Jiu-Jitsu, além de ampliar a participação de atletas, professores e instituições

O governador Belivaldo Chagas, acompanhado pela vice-governadora Eliane Aquino, lançou na manhã desta quarta-feira (19), a 37ª edição dos Jogos da Primavera, maior competição escolar do Estado de Sergipe. Os Jogos da Primavera trarão novidades neste ano, como a inclusão de algumas modalidades, a exemplo do Basquete 3×3, Taekwondo e Jiu-Jitsu, além de ampliar a participação de atletas, professores e instituições. A mudança foi feita visando ao enquadramento nos Jogos Escolares da Juventude e suas seletivas para a fase nacional. A cerimônia de lançamento foi realizada no Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, em Aracaju.

Buscando uma maior descentralização dos Jogos, em relação à capital, cidades como Itabaiana, Carmópolis e Nossa Senhora das Dores receberão etapas do evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), e executado pela Superintendência Especial de Esporte (Supee). De forma geral, os Jogos da Primavera serão realizados entre abril e outubro, com intervalos para a realização de outras competições, como é o caso dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e da Fase Regional Azul dos Jogos Escolares.

Para o governador, os jogos estimulam a prática esportiva escolar e preparam os jovens para as competições regionais, nacionais e internacionais. “Quero falar da minha alegria e da minha satisfação por mais uma edição dos Jogos da Primavera. Esporte é saúde, é vida e nós, enquanto Governo do Estado, não poderíamos deixar de prestigiar um evento tão importante como esse”, defendeu Belivaldo.

Este ano, a competição terá como tema “Os 200 anos de emancipação política de Sergipe”. Sendo assim, os Jogos farão parte de um calendário especial, que contempla o esporte, a educação e a cultura. Além disso, toda a divulgação do evento fará alusão à comemoração do bicentenário de Estado de Sergipe. “Temos uma capacidade imensa de trabalhar com a nosso juventude, descobrir novos talentos e incentivar as modalidades esportivas. E, neste ano, teremos o tema alusivo ao Bicentenário de Sergipe, o que é extremamente importante”, destacou a vice-governadora, Eliane Aquino.

O gestor da Seduc, o professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, explicou que o evento resgata a tradição da escola integral, que não só educa, como divulga a cultura e a atividade física. “Neste ano, temos duas metas para os Jogos da Primavera: primeiro, envolver todos os municípios de Sergipe ao ampliar a participação das escolas do interior; e segundo, levar a reflexão sobre o tema do segundo centenário da independência política e administrativa de Sergipe”, enfatizou o secretário.

Atleta do Badminton, a aluna do Colégio Estadual Paulo Freire, Kailane Letícia, que foi medalhista de bronze nos Jogos Escolares da Juventude e de ouro nos Jogos da Primavera no ano passado, falou da importância das competições. “É uma oportunidade de conhecer e gostar do esporte, como também, de viajar pelo Brasil. Este é meu último ano nos Jogos da Primavera, mas pretendo seguir como atleta”.

Presente na solenidade, o gerente executivo de Desenvolvimento Esportivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Kenji Saito, falou da etapa das seletivas dos Jogos Escolares da Juventude, cuja fase Nordeste terá Aracaju como sede. “Em setembro, estaremos em Sergipe para a fase regional dos Jogos Escolares da Juventude, onde os melhores atletas do Nordeste estarão brigando por uma vaga para disputar em novembro a fase final. Os Jogos Escolares da Juventude já revelaram diversos atletas olímpicos, e quem sabe no futuro esses atletas saiam daqui”.

A superintendente da Supee/Seduc, Mariana Dantas reforçou que esporte na escola oferece a oportunidade de revelar os talentos dos jovens sergipanos. “A gente consegue movimentar o esporte e oportunizar também grandes conquistas para os nossos atletas”, afirmou.

Fonte e foto assessoria