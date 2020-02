João Daniel defende importância da defesa dos direitos dos povos indígenas

19/02/20 - 06:42:40

O deputado federal João Daniel (PT/SE) participou, nesta terça-feira, dia 18, da reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, quando reafirmou seu compromisso com a pauta em defesa dos indígenas. Integrante desta Frente, o parlamentar ressaltou em discurso a importância dessa pauta, uma vez que estes povos têm sido um dos mais atacados por este governo federal. A reunião de hoje foi para o planejamento das ações e definições de prioridades da Frente.

“Junto com o Núcleo Agrário da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o qual coordenamos, nos somamos à pauta em defesa dos povos indígenas, da nossa soberania nacional e contra esta atitude do governo federal com o projeto de lei 191 e todas as outras formas de acobertar o grande agronegócio e tem usado e abusado do poder para devastar e destruir com a natureza”, ressaltou João Daniel.

Segundo o deputado, o PL 191/2020 é um grande retrocesso. Com ele, o governo federal quer autorizar o garimpo, mineração extração de petróleo e gás, além de geração de energia elétrica e agropecuária, em terras indígenas, possibilitando a invasão desses territórios e favorecendo grandes empreendimentos de exploração mineral dentro dessas terras.

O deputado se solidarizou com a luta dos petroleiros e demais trabalhadores em greve e afirmou que essa luta tem tudo a ver com a pauta da classe trabalhadora e da Via Campesina, porque todos estão ameaçados. “Porque desde o impeachment da presidenta Dilma temos um golpe em curso contra todo povo brasileiro e a classe trabalhadora. E os povos indígenas são, hoje, os mais afetados, junto com os quilombolas e posseiros”, observou.

João Daniel assegurou à deputada Joênia Wapichana, coordenadora da Frente, que pode contar com total apoio dele e do Núcleo Agrário, “porque tudo que pudermos vamos articular, para que possamos resistir e lutar até alcançar a vitória, porque ela pertence àqueles que lutam”, finalizou.

Foto: Thiago Dhatt

Por Edjane Oliveira