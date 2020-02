Laércio destaca a importância de incentivo aos pequenos produtores em São Domingos

19/02/20 - 05:54:38

O deputado federal Laércio Oliveira conheceu a Associação Comunitária União dos Estudantes e Agricultores (Uniagro), em São Domingos, que começou em uma garagem e após dez anos conseguiram conquistar um espaço que hoje tem a unidade de processamento de frutas para acondicionamento, congelamento, armazenamento de polpas de frutas. O parlamentar conseguiu via emenda parlamentar R$ 210 mil para a compra de um trator e outros equipamentos para a associação.

“Hoje tenho a honra de poder conhecer pessoalmente todos vocês. Ajudar era um compromisso meu e saibam que vou ajudar sempre que possível. Vocês já mostraram a união em prol da coletividade e isso é muito importante. O que vi aqui me deixou extremante feliz em ver a Associação tão organizada e com todos trabalhando felizes, com o sorriso no rosto. Júlio mostrou que é a união que faz a diferença e a Uniagro só tem a crescer. O que vocês fazem aqui no processamento de frutas, congelamento e armazenamento de polpas não beneficia só os associados e sim o município que vira referência para quem produz muitas frutas em outras regiões do estado e queira trabalhar com polpas. Tudo isso agrega valor ao produto final, com embalagem com a marca da Uniagro”, diz o deputado Laércio.

Já o presidente da Uniagro, Julio Renovato, falou sobre a história da criação da Associação. “É uma caminhada de 10 anos, que começou com um sonho do estudante de agronomia. Hoje nós já conseguimos dar mais de mil assistências técnica para os agricultores. E graças a Deus conseguimos mais com a sua ajuda deputado Laércio. O senhor não me conhecia e hoje temos uma boa amizade e, em nome de todos os agricultores, agradeço pelo trator com todos implementos como a grade aradora, grade niveladora, forrageira e roçadeira, que nos mandou via Codevasf fruto de emenda parlamentar de sua autoria”, enfatizou Júlio.

A base da economia de São Domingos é a agricultura, que tem na mandioca a principal fonte de renda, com tradição na produção de farinha. “Inicia uma grande história no município com a inauguração dessa simples Unidade de Empacotamento de Farinha, mas que será o início para que a gente possa ganhar o mercado do nosso estado e quem sabe de outros estados também. Temos uma satisfação de ter o senhor aqui deputado para fazer essa inauguração”, frisou Júlio.

“É muita honra poder participar da inauguração dessa Unidade Empacotamento de Farinha. Assim como o trabalho que vocês realizaram com as frutas e as polpas, não tenho dúvida que vocês terão sucesso no empacotamento da farinha. Em relação ao trator, espero que sirva muito para vocês que trabalham com a terra, que comecem a fazer um planejamento adequado de plantio e colham bons frutos. Sou extremamente fã da agricultura familiar que está presente na mesa de todos nós, todos os dias”, destacou o deputado Laércio.

O superintendente Federal da Agricultura, Haroldo Araújo, falou que a Uniagro é uma das associações/cooperativas que está fazendo a capacitação em gestão, promovida pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que beneficia muito os pequenos agricultores. “Acreditar em nosso sonho vale a pena. A Uniagro demonstra que com união e com esse trabalho realizado aqui é possível realizar sonhos. Vocês incentivam os pequenos agricultores e fortalecem a agricultura familiar, que daqui saiam outras Uniagro no estado. O deputado Laércio sempre diz que defender a agricultura familiar é defender o pequeno agricultor, até mesmo para ele não perder sua identidade saindo do campo. Laércio é muito sensível a essa causa e vocês podem contar sempre com a nossa ajuda, seja solicitando emendas ao deputado, seja na Superintendência da Agricultura. Parabenizo Julio e todos associados pelo trabalho e pela união de vocês”, citou Haroldo.

Estavam presentes o vereador Cristiano Fonseca, Irandir Francisco (Redondo), Leila Mecenas, Dilson e Nilson da Acerola, Zé de Valdemar, Washington, Deuly de Totó, além dos associados e moradores da região.

Fonte e foto assessoria